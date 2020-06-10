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微软 Win10 版本 2004 Build 19041.329 正式推送

2020/6/10 2:03:41来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

IT之家6 月 10 日消息 微软今天凌晨面向运行 2020 Windows 10 更新五月版（2004 版本）的设备推出 2020 年 6 月累积更新补丁。与所有星期二补丁版本一样，它不包含任何新功能，将自动下载到你的设备上，以修复和更正原始版本中存在的问题。

Windows 10 KB4557957 在 2004 版本（2020 年 5 月更新）的设备上安装后，系统版本升级到 Build 19041.329。与以前的累积更新不同，此更新具有相对较长的更改列表。例如，微软表示 2020 年 6 月补丁对 Cortana 进行了改进。

IT之家获悉，如果你是 Windows 10 版本 1909，则说明设备具有 2019 年 11 月更新，安装该补丁后将获得内部版本 18363.900。

Windows 10 KB4557957（内部版本 19041.329）更新内容

Windows 10 Build 19041.329 随附针对 Internet Explorer，Microsoft Edge，基础 Windows 10 操作，Microsoft Office 产品以及诸如游戏控制手柄之类的外部设备的安全性改进。

微软表示，它还提高了鼠标、键盘或手写笔等外部输入设备的安全性。累积更新还包括 Xbox 应用程序和 Microsoft Store（以前称为 Windows Store）的安全修复程序。

对验证用户名或密码以及存储或管理文件进行了安全性改进。

Windows 10 的 2020 年 6 月累积更新还提高了用于 Cortana 和其他数字助理的关键字的可靠性。此修补程序解决了一个问题，该问题使你无法在 Windows Mixed Reality 中启用语音命令。

另一个错误已修复，此前你将无法更新网络文件夹中的 . msi 文件。

要更新系统，请转到设置> 更新和安全> Windows Update，然后单击 “检查更新”。询问时选择 “立即下载”，并在保存工作后重新启动计算机。

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关键词：Windows 10微软

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