微软 Win10 快速预览版 19645 推送：大量错误修复，「你的手机」音频控制功能正式上线

IT之家6 月 11 日消息 今日凌晨，微软发布了最新的 Windows 10 快速预览版 19645 系统更新。

「你的手机」应用现已面向公众推出音频控制功能

IT之家了解到，微软 4 月宣布的音频控件功能现已面向公众推出。这一功能允许用户通过「你的手机」应用来控制音乐和音频应用。

现在，用户可以直接在「你的手机」应用访问和控制从手机播放的音频应用，而无需在设备之间切换分散注意力。音频标题和详细信息将在手机和 PC 之间保持同步，用户可以使用播放器中的下拉菜单在多个音源之间进行切换。

变更与改进

微软更改了 Windows Subsystem for Linux 2 发行版中 Linux 内核的服务模型。

现在可以在 AMD 处理器上支持嵌套虚拟化。

修正

微软解决了从休眠状态恢复时，部分从 eMMC 存储启动的设备会进行错误检查的问题。

微软修复了影响应用和 Windows 通知中 IME 模式切换的多个日语和中文 IME 问题。

微软解决了任务栏预览缩略图显示不一致（显示空白区域）的问题。

微软修复了用笔点击后，手写输入面板不会出现在部分文本字段的问题。

微软解决了在平板模式下调整快照应用大小会使应用最小化到任务栏的问题。

微软修复了一个问题：在设置好面部识别后，用户选择了 “改善识别”按钮，Windows Hello 设置将崩溃。

微软修复了部分用户插入智能卡时 PC 无法识别它的问题（事件日志显示错误 621）。

已知问题