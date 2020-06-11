滴滴解释网约车路径规划：绝不会故意绕路

滴滴出行推出新一期有问必答，针对滴滴网约车路径规划的做法及原则进行解释。滴滴相关负责人否认 “滴滴会故意绕路收路费”的说法，称故意绕路不仅会让乘客放弃使用滴滴，还会耽误司机时间，让司机的接单数变少，直接影响平台收入。

滴滴地图与公交事业部负责人柴华负责对滴滴的路径规划进行解释。在有问必答中，柴华重点讲解了乘客偏好、道路的安全性、路况、定位等因素对滴滴网约车路径规划的影响。在网约车场景下，滴滴导航会综合考虑上下车点、交通规则、道路安全性、个体偏好、路况、预估达到时间、行驶里程等因素，让用户尽量快且便宜地抵达目的地。

自去年 3 月起，滴滴在网约车上线了 “ 选择路线 ”功能，充分考虑乘客偏好，提供最多三条路线供乘客自主选择（拼车、一口价订单司机需按照平台指定路线行驶）；并联动司机服务部鼓励司机主动询问乘客是否有常走路线。如果对推荐路线不满意，乘客可以主动给司机指路，帮助让推荐 “更聪明”，而如果乘客没有选择路线，系统则会主动规划更快的路，并将里程控制在一定范围，从而尽量让车费更少。

针对滴滴会故意绕路收路费的说法，柴华回应称，司机师傅在路上接单的时间是有限的，故意绕路不仅会让乘客放弃使用滴滴，还会耽误司机的时间，让司机的接单数变少，直接影响平台收入。此外，平台还需要拿出大量的人力来处理司乘投诉，“这些都决定滴滴不会故意绕路。而是希望规划更好的路线，让司机少堵在路上，多接些单。”

柴华坦言，线下出行场景复杂，城市可能会突然交通管制、施工封闭；隧道、高架桥、地下停车场等地也容易造成 GPS 定位不准；网约车司机也可能会选择使用其他导航；使用滴滴导航时，司机师傅也有可能出现看错、路线不熟走错，甚至故意绕路的情况。即便司乘协商路线，也可能产生误会。目前在网约车，行程结束后，乘客可通过 “行程回顾”功能，查看司机是否出现绕路或偏航，便捷处理费用问题。滴滴会持续改进不断优化，也恳请司机和乘客可在确保出行安全的同时，多在端内交通上报，多在行程结束后对路线进行反馈。