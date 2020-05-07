和真品就差个Logo！三星Galaxy S20系列仿制机现身，还申请了专利

IT之家5月7日消息 LETSGODIGITAL消息，外媒在WIPO数据库中发现，三星此前推出的Galaxy Z Flip、Galaxy S20、Galaxy S20+和Galaxy S20 Ultra四款高端机型的外观已于今年2月被马德里的Geosum International Global Investments Grup所仿制。

IT之家了解到，目前Geosum International Global Investments Grup与Seycel的合作伙伴Butterfly Global Investments Company的相关专利已注册并在WIPO数据库中发布。而在这四种专利中仅一种被授予了彩色专利。从图片来看，Butterfly的仿制版与三星原版相比仅缺少了物理按键及徽标。

网上有关Geosum International Global Investments Grup和Butterfly Global Investments Company公司的信息很少，后者位于非洲东部的群岛塞塞尔（Seycel），可能仅是一家金融控股公司。Seycel在今年早些时候被欧盟列入避税天堂的黑名单。Geosum总部位于西班牙马德里，自2015年注册成立以来，该公司主要从事建筑工程和房地产和进出口零售业务。

三星Galaxy S20的仿制品有很多，其中S20 Ultra网上售价为260美元，原版的零售价为1350美元（约合人民币9578元）。