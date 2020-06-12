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滴滴网约车公司总裁：滴滴司机不是犯罪的代名词

2020/6/12 17:08:27来源：IT之家作者：孤城责编：孤城评论：

IT之家6 月 12 日消息   滴滴网约车公司总裁陈熙 Kevin 今天下午在就 “滴滴司机直播性侵”一事在微博发文，称 “警方正在调查，我们全力配合”，并表示 “我们的司机师傅们，不是犯罪的代名词”。

IT之家曾报道，昨天晚上，针对网络上流传出的 “滴滴司机性侵直播”的信息，滴滴官方回应称目前已报警并正在紧急核实一旦有进展会向社会公众及时公开

陈熙 Kevin 微博全文 :

昨天一段来路不明的视频以 “滴滴司机性侵直播”为标题，从境外网站开始再到国内社交媒体大肆传播。警方正在调查，我们全力配合。

看到大量声音质疑甚至攻击滴滴司机，我的心在流血。我们的数百万滴滴司机师傅们，在大家心中究竟是什么人？而真实的滴滴司机师傅又是什么样的人？

如果万一警方查实，这个视频真的是 “滴滴司机直播性侵”，我愿意接受一切处分。但是我坚信，从 2018 年顺风车事件发生至今的两年，我们为了改正错误尽一切努力建立起的严格的司机准入审查、录音录像车内安全措施、7000 万课时的线上线下培训、安全导向的派单规则、AI 对异常情况的实时检测、7x24 高效待命的安全响应客服等等，不会白费。

我也知道，再完备的安全措施，也不可能 100% 杜绝极端恶性案件的发生，一旦有违法行为，我们绝不姑息，配合警方，严惩不贷。但所有安全工作的落实都离不开滴滴司机的努力，我们的司机师傅们，不是犯罪的代名词

但是，如果这个是自导自演的黄播剧，那视频制作者和幕后的黑手欠数百万滴滴司机师傅们每人一个道歉！现实中存在的侵害事件令人发指，色情直播令人痛心，我们应该一起跟犯罪份子坚决斗争。但滴滴司机不是你吸引眼球的工具，他们都是一个个活生生的人，是别人的父母、子女、爱人，是家庭的希望和支柱。但是现在这个群体却被污名化，我们要配合警方坚决打击犯罪者，但我们也不应该让无辜的好人被冤枉，在这个事件里他们也是色情直播的受害者。

在疫情最严重的那两个月，十几万滴滴司机师傅自愿报名加入医护车队，冒着被感染的风险，免费接送我们的医护人员。为了一点点流量，这样损害他们的名声，这样的冷漠令人心寒。无论法律怎么制裁，良心都应该痛一辈子。

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关键词：滴滴网约车

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