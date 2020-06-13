苹果首款 ARM 版 Mac 产品或为新款 12 英寸 MacBook

IT之家 6 月 13 日消息 据 Macrumors 报道，近日知名爆料人士 @choco_bit（Fudge）分享了他对 ARM 版 Mac 产品的一些分析，包括对应用程序，Boot Camp 和其他功能可能会受到的影响。

IT之家了解到，从 2016 年开始苹果其实就一直致力于开发 ARM 芯片版的 Mac 产品，当时 MacBook Pro 中包含的 T1 协处理器以及后来又更新的 T2 协处理器就是基于 ARM 并由 Apple 设计打造的，这些芯片可管理重要的安全性和控制功能。它们也在苹果打造自己的 ARM 芯片的过程中起到重要作用。

苹果一直在努力通过其 Mac Catalyst 项目来实现 iOS 和 macOS 之间的统一。Apple 并未合并 iOS 和 macOS，但其目标是建立一个系统，使开发人员可以打造可在所有平台上运行的应用程序，而其正在努力打造的 ARM 芯片将进一步促进这一目标的实现。

根据供应链消息，Fudge 认为苹果可能会重启已停产的 12 寸 MacBook。新款 12 英寸 MacBook 将是第一款采用 Apple 设计的基于 ARM 芯片的 Mac。

有传言称，苹果内部仍在完善蝴蝶键盘，同时苹果正在开发基于 A14x 的处理器，该处理器具有 8-12 个内核，专门设计用作 Mac 的主处理器。考虑到 12 英寸 MacBook 主打轻薄的定位，因而 12 英寸 MacBook 有望重新加入蝴蝶键盘并搭载基于 A14x 的处理器。Fudge 称新款 12 英寸 MacBook 的外观尚不清楚是否会有所更改，不过可能会加入 5G 的支持。

有传言称苹果公司的最终目标是为整个 Mac 系列产品均加入基于 ARM 的定制芯片。彭博社表示，苹果公司目前正在开发至少三款基于 5 纳米 A14 芯片的 Mac 处理器，这些处理器将用于即将推出的 iPhone 12 机型。据说这三个处理器中至少有一个比现有 iPhone 和 iPad 所使用的 A 系列芯片要快得多，并且首批 Mac 处理器将具有 12 个内核，其中包括 8 个高性能内核和至少 4 个节能内核。苹果还正在开发基于 3 纳米 A15 芯片的第二代 Mac 处理器。

远离英特尔芯片对苹果公司有很多好处，包括不受英特尔不可靠的发布时间表的束缚。借助其定制设计的芯片，Apple 可以按照自己的时间表更新 Mac，并且正如 Fudge 所指出的，苹果的技术增强功能要远超英特尔。

除了允许苹果公司与英特尔断绝关系外，基于 ARM 的芯片还将提供许多优于英特尔芯片的优势。预计这些芯片将具有更快的性能和更低的功耗，以实现更好的电池效率。彭博社称，内部测试显示，苹果基于 ARM 的芯片通过使用人工智能技术使得其图形性能和应用程序获得显着提升。

对软件等有何影响

关于应用程序支持和潜在问题的讨论很多。Mac App Store 应用程序将无需更改即可运行，但是 App Store 外部的应用程序可能会出现问题。Fudge 概述了苹果在过渡到自主芯片时可能会用来处理应用程序的多种方式：

- 开发人员将需要同时构建其应用程序的 x86_64 和 ARM 版本

- 自 OS X 诞生和 PowerPC 过渡以来，应用程序捆绑包已支持多体系结构二进制文件

- 转为以独立于体系结构的方式分发应用程序，就像它们在 App Store 中一样。

- 芯片中集成 x86_64 指令解码器：Fudge 认为这不太可能，因为这会在芯片设计中产生大量开销，并可能产生许可问题。

- 在服务器端提前进行编译（将 x86 代码转换为等效的 “ ARM”代码）

- 完全仿制，类似于 Windows 的 “ARM”版本，但是效果极差（仅限于 32 位应用程序，并且运行速度非常慢），可能还有其他解决方案可以解决此问题，但我不知道任何。这只是我在推测一些可能性。

关于 Boot Camp，Fudge 认为，由于性能问题和在基于 ARM 的计算机上模拟 x86_64 的困难，Apple 可能会完全放弃该功能，直到 Windows 对新架构变得更加友好为止。

苹果将其定制芯片引入 Mac 产品线可能要花费一些时间。不过彭博社（Bloomberg） 最近表示，苹果计划在 WWDC 2020 上宣布即将采用定制设计的芯片向基于 ARM 版 Mac 过渡，并且首款基于 ARM 的 Mac 将于 2021 年发布。