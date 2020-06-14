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开发者盛赞索尼 PS5 游戏加载时间：读进度条不存在

2020/6/14 9:01:00来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

IT之家 6 月 14 日消息 PlayStation 5 将提供的重要提升之一是大大缩短游戏加载时间，这要得益于新主机采用的高性能 SSD，目前已有不少游戏开发者对其进行了盛赞。

2K Sports 承诺，《NBA 2K21》将在 PS5 上实现 “大幅度提高加载速度”。在一段视频中，该开发商展示了游戏的加载速度将在两秒左右。“这就是在 PS5 上加载《NBA 2K21》的总时间，”Visual Concepts 老板 Greg Thomas 在视频中说。

另外，在一段开发者视频中，《生化危机 8》制作人 Pete Fabiano 表示游戏将 “没有加载时间”。“逼真的画面和身临其境的音频加上无加载时间，将真正吸引你进入我们为《生化危机：村》创造的世界，”Fabiano 说。

《无路可走》也承诺在新主机上会有一系列的改进，包括没有加载时间。创意总监 Matt Nava 说称：“缓慢填充的进度条已经成为过去，你甚至都没有查看手机的时间。”

IT之家了解到，索尼 PS5 拥有专用的 SSD 解决方案，其将提供 825GB 的存储空间和 5.5GB /s 的性能；索尼要求将所有游戏都安装到内置 SSD 上以利用这一较高的读取速度，索尼官方称，PS5 的加载速度要比 PS4 快 100 倍。

由于索尼 PS5 的 SSD 加载速度太快，以至于 Epic Games 为其专门重写了虚幻引擎 5 的部分代码，以发挥其最大的作用。

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关键词：PS5

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