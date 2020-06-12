索尼 PS5 可以平放：官方放出 “躺下”的示意图

IT之家 6 月 12 日消息 索尼已经正式公布了次世代游戏主机 PS5 的外观设计，采用不对称设计，黑白配色，不过官方放出的一些渲染图让不少玩家产生了一些疑惑，难道 PS5 只能竖着放？事实并非如此。

实际上 PS5 也能平放，刚刚索尼官方放出了两张渲染图，展示了 “躺下”的 PS5。

PS5 将推出两款机型：一款配备超高清（Ultra HD）蓝光光驱的标准机型，以及一款不带光驱的数字机型。索尼还为其推出了一系列周边配件，包括 PULSE 3D 无线耳机组、HD 摄像头、媒体遥控器、DualSense 手柄充电座。

IT之家了解到，索尼 PS5 拥有专用的 SSD 解决方案，其将提供 825GB 的存储空间和 5.5GB /s 的性能；索尼要求将所有游戏都安装到内置 SSD 上以利用这一较高的读取速度，索尼官方称，PS5 的加载速度要比 PS4 快 100 倍，游戏可以在 1 秒内启动，几乎不需要加载时间。PS5 还支持 8K、120Hz 刷新率和 3D 音频。

“借助 PlayStation 5，我们正在实现一个重大飞跃，推出真正意义上的新一代革命性游戏体验，这样重新定义人们对游戏的期望”，索尼互动娱乐总裁兼 CEO Jim Ryan 表示，“游戏世界将会变得更加丰富和美丽，并将以你从未想象过的方式让你沉醉其中。闪电般的加载速度将带来流畅无缝的体验。今天的发布会只是对次世代主机的一瞥，我想再次感谢 PlayStation 玩家们与我们一起踏上 PS5 发布之旅。”