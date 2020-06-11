售价 5363 元 ？亚马逊确认 PS5/Xbox Series X 价格表均为错误

IT之家 6 月 11 日消息 今天亚马逊网站上被挖出一款 PS5 版本，即先前宣布的 850GB 主机型号，占位符名称：2020 Dummy ASIN Sony PS5 1 2TB。该产品获得了预购价格保证，亚马逊客户能够以 599.99 英镑（约合人民币 5363 元）的价格订购 PlayStation 5。

IT之家获悉，现在亚马逊代表已确认 PlayStation 5 和 Xbox Series X 的价格表均属于错误。

这两款游戏机都列出了 1TB 和 2TB 版本，价格为 599.99 英镑，还有配套的游戏列表。

亚马逊对 IGN 表示说：“这是一个错误。虚拟 [硬件]产品被定价了虚拟的价格。”

换句话说，就是我们熟悉的占位价格，并非是真实地价格。

索尼 PS5 游戏主机将搭载 AMD 定制的 Zen 2 处理器和 RDNA2 定制款 GPU，配备 16GB GDDR6 内存以及 825GB 的定制版固态硬盘，并配备支持单碟 100GB 的 4K UHD 蓝光光驱，支持 120Hz/8K 输出、3D 音效等。此外，该机还将配备全新设计的 DualSense 手柄。

索尼官方近日宣布，PS5 线上发布活动于北京时间 6 月 12 日凌晨 4 点举行。

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