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苹果 iPhone 12 机模谍照曝光：刘海儿屏 + 带 LiDAR 后摄，外观较方正

2020/6/14 9:53:44来源：IT之家作者：微尘责编：微尘评论：

IT之家 6 月 14 日消息  有关苹果新款 iPhone 12 的消息逐渐增多，今日早间知名博主 @极客村长  也放出了由配件供应商提供的 iPhone 12 机模谍照，曝光了更多有关 iPhone 12 外观设计的信息。

从博主放出的 iPhone 12 谍照来看，此次苹果 iPhone 12 将包含 5 款。外观方面，苹果 iPhone 12 正面依旧采用刘海儿式设计，背部采用凸起式方形后摄，同时从给出的 CAD 图片来看 iPhone 12 Pro 的后摄将采用后置四摄，其中主要的三枚摄像头排列方式将依旧沿袭 iPhone 11 Pro 的设计，值得注意的是在顶部的摄像头旁似乎还保留了 LiDAR 传感器。与此同时iPhone 12 整体的设计语言与 iPhone 4/5 类似，设计更为方正

IT之家此前报道，预计苹果将在今年晚些时候发布新款 iPhone 12，包括两款配备 5.4 英寸和 6.1 英寸显示屏的‌iPhone 12‌机型和两款配备 6.1 英寸和 6.7 英寸显示屏的‌iPhone 12‌ Pro 机型。预计所有这四个型号都将配备 OLED 显示屏、5G 支持，而有传言称 iPhone 12 Pro 型号将获得 LiDAR 传感器（激光雷达）。而据台湾电子时报 DigiTimes 报道，苹果将于 6 月底完成即将推出的 iPhone 12 系列 “EVT”或 “工程验证与测试”阶段的第二阶段，并于 7 月开始生产 iPhone 12/Pro 手机。

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关键词：苹果iPhone 12

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