商用火箭的反面案例：Interstellar Technologies

IT之家6 月 14 日消息 据俄罗斯卫星网日前消息，日本 “星际科技”（Interstellar Technologies）公司发射 “MOMO-F5”商用火箭的最新一次发射尝试失败，火箭发射后不久坠海。此次发射未达到预定高度，火箭在到达最大 Q 点(即离开地球大气层前的最大空气动力压力点)时发生了某种故障并由地面指挥中心控制落入水中。

IT之家了解到，于 6 月 13 日发射的三枚商用火箭中，有两枚成功发射。三枚火箭分别来自 Rocket Lab、SpaceX 和 Interstellar Technologies。其中 SpaceX 的猎鹰 9 号火箭携带 58 颗 Starlink 互联网卫星以及三颗地球成像 SkySat 卫星；Rocket Lab 的电子小型火箭携带三颗美国国家侦察局的机密卫星、一颗美国宇航局的 ANDESITE 卫星以及澳洲政府的 M2 探路者通信卫星。

据外媒 techcrunch 称，星际科技不同于其他科技公司的一点在于，它很少引用更先进的技术，而是注重于利用传统方法，以及凭借合金制造和更现代的材料等以尽可能降低成本，以服务广泛的客户。迄今为止，星际科技四次火箭发射均以失败告终。