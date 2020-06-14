一加 7T/Pro 推送 OxygenOS 公测版 Beta 5：黑暗模式快捷切换，更好支持蓝牙助听器

IT之家6 月 14 日消息 据 OnePlus 官方论坛消息，OnePlus 7T/Pro 系列开始更新 OxygenOS Open Beta 5。带来了几个新功能，以及一些错误修复和性能改进。

IT之家获悉，在一加 7T 或 7T Pro 上安装最新的 OxygenOS Open Beta 5 更新后，你就可以从通知栏中打开黑暗模式。该更新还包括拨号界面显示经常拨打的联系人，更新的 OnePlus 品牌徽标 Logo，Android 6 月安全补丁，错误修复和改进。

另外，官方称，当前版本不包含单手模式功能。在变更日志中无意中提到了此问题，对于带来的不便，深表歉意。单手模式功能将在下一个版本中添加。

下面是更新日志

系统

在通知栏中添加了切换到黑暗模式的快捷方式（向下滑动以启用）

修复了近期应用程序屏幕中应用程序卡片的尖锐边缘

解决了锁定设备后屏幕闪烁的问题

更新了 OnePlus 品牌徽标，以使外观焕然一新

将 Android 安全补丁更新为 2020.06

蓝牙

根据 Android 10 助听器音频流（ASHA）协议，它已适应蓝牙助听器应用程序的连接

改进了计步器记录运动的准确性

电话