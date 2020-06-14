IGN 估测索尼 PS5 尺寸：比 Xbox Series X 高 10cm，可能影响放置

IT之家6 月 14 日消息 近期索尼终于发布了全新的 PS5 游戏主机。我们也对 PlayStation 5 有了初次认识，新主机采用黑白配色，两侧的白色面板中间夹着黑色主机，辅以颇具科幻感的蓝色灯光，主机未来曲线看起来圆滑而纤细。外媒 IGN 表示，但是如果将 PS5 放在 PS4、PS3 或即将推出的 Xbox Series X 旁边，这种幻想就会破灭。PS5 其实是一个笨重的家伙。

外媒 IGN 表示，使用光盘驱动器作为参考，在竖立状态下，估计 PS5 的粗略尺寸为 40cm（高） x 22cm（宽） x 10cm（长）。为了进行比较，预计 Xbox Series X 的尺寸约为 30cm（高） x 15cm（宽） x 15cm（长）。这里重要的数字是高度。索尼已经展示了 PlayStation 硬件，一直回顾到 PS2，但在大多数家庭中，游戏机最终都是会摆放在桌子或架子上。然而，PS5 似乎是专门为站立而设计的，其侧板像迪拜天际线中的摩天大楼一样向上弯曲。

当然，它仍然可以平放，但是看起来它需要小的支撑架才能防止倾斜。无论哪种方式，近 16 英寸的高度都是迄今为止最高的 PlayStation 主机 - 比第二高的索尼主机（原始的肥胖版 PS3）还要高 3 英寸。

IT之家发现，Xbox Series X 显然在中间段比较重，但是由于整体占用空间较小，对此并不感到困扰。关于 PS5 如此巨大的高度，令人感到担忧的是，对于某些书架和娱乐中心而言，它可能太大了。大胆、未来派的 PS5 设计并不能吸引所有人，但那些希望将其隐藏起来的用户可能会面临问题。

无论如何，IGN 认为 PS5 还有足够的理由增加额外的重量 - 特别是为了冷却。相比之下，PS4 Pro 的体积要小得多，但它的散热风扇也很响。IGN 编辑表示，就个人而言，宁愿主机有一点沉重感，也不希望每次启动游戏机时听起来好像是喷气发动机在起飞。