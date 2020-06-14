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索尼为 Bravia 4K 电视（2015）推送 “过期”安卓 TV 8.0 更新

2020/6/14 22:08:58来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

IT之家6 月 14 日消息  外媒 9to5 Google 报道，多年来，索尼一直是谷歌 Android TV 平台的最大合作伙伴之一，但有时更新速度可能会很慢。现在，在发布几年后，索尼终于将 Android TV 8.0 面向一些最古老的 Bravia 机型推送。

IT之家获悉，索尼官方页面指出，Android TV Oreo 最终开始面向推出 2015 款 Sony 电视推出。以前，这些电视使用的是谷歌最初的 Android TV 界面，搭载了 Android Nougat 系统。随着 Android Oreo 更新，他们获得了更现代化的 Android TV 界面以及经过改造的 Google Play 商店。

索尼完全提供此更新有些令人惊讶，考虑到去年索尼才开始准备，能够花这么长时间推送也就不足为奇了。

在更新到 Android 8.0 Oreo 之后，以下功能 / 问题将被添加、改进或解决：

  • 引入了新的主屏幕菜单

  • 在主屏幕菜单上重新放置了 “定时”图标（右上角）

  • 支持 Google Assistant

  • 改善了视频、音乐和照片应用程序的用户体验

  • 改进的 USB/DLNA 支持格式

更新到此软件后，以下功能将被删除：

  • PlayMemories Online

  • IPv6 设置

  • Wi-Fi Direct 待机功能

  • 一键式镜像功能

  • 预装的 Playstation 视频

  • 语言设置中的阿萨姆语和奥里亚语

到目前为止，尚不清楚此推广的适用范围。根据索尼的变更日志，它可能仅适用于亚太地区的用户。

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关键词：索尼智能电视安卓TV

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