瑞幸咖啡回应 App 又崩了：上周系统升级出现问题，正抓紧抢修

IT之家 6 月 15 日消息 今天有多名网友反映，瑞幸咖啡 App 和小程序又崩了。

对此，瑞幸咖啡在官微回复称：因上周系统升级出现问题，App / 小程序崩了。我们正在抓紧抢修，恢复正常会第一时间通知大家！

IT之家了解到，4 月初时，瑞幸咖啡曾出现爆单现象，也导致了 App 和小程序崩溃。

值得一提的是，昨天第一财经记者从接近监管层级的人士处获悉，财政部对于瑞幸咖啡财务造假案的现场检查部分已经结束，目前有关报告正在等待更高层级的批复。