还没补上的 “漏洞”福利：微软 Win7 如何免费升级 Win10

IT之家6 月 15 日消息 微软于 2015 年发布了 Windows 10 系统，并表示首年免费面向 Windows 7、Windows 8.1 正版用户提供 Windows 10。该提议旨在将用户转移到新的 Windows 10 操系统上，而升级到 Windows 10 后就可以获得后续永久免费升级。但是，此优惠官方说法是仅在有限的时间内提供，并于 4 年前终止。目前微软 Windows 10 系统全球活跃用户量已经超 10 亿。

免费升级过期后，微软似乎是忘记或者没有费心关闭激活服务器，导致用户在初始期限之后还可以免费升级到 Windows 10。而更重要的是，到了 2020 年的今天仍然有效。

现在，我们仍然能够将一台旧的 Windows 7 笔记本电脑升级到 Windows 10，并激活许可证而没有任何问题。要升级到 Windows 10，你需要执行以下操作：

首先，完成一些准备工作以准备更新。下面是升级前应考虑的事项：

备份好所有重要文件，最好从计算机上备份。你可以使用外部硬盘，也可以使用 OneDrive 等云存储。

卸载已知会导致问题的旧软件和安全杀毒程序。不用担心，升级完成后，你可以重新安装它们。

你将需要足够的带宽来下载升级程序和驱动程序。

你还应该访问制造商的网站并获取一些驱动程序，尤其是网络、蓝牙和存储驱动程序。如果 Windows 10 不会自动安装基本驱动程序，这些可以用作备份。

采用两个不同的 USB 驱动器，一个用于 Windows 10，另一个用于驱动程序。

你还应该删除在升级过程中不使用的驱动器。这不是必需的，但建议这样做。

查找你的产品密钥。对于较旧的笔记本电脑，一般会在笔记本电脑底部的贴纸上。如果单独购买，则应在 Windows 盒子中或在电子邮件中，具体取决于你购买许可证的方式。如果找不到它，请以管理员身份打开命令提示符，然后运行 “wmic path softwarelicensingservice get OA3xOriginalProductKey”命令。这应该可以获取你的产品密钥。先将其保存在安全的地方，以备需要激活时使用。

准备就绪后，下载并运行微软 Windows 10Media Creation Tool工具。

单击升级此 PC 以开始兼容性检查。某些程序可能与 Windows 10 不兼容。你需要将其卸载以继续进行操作，并确保更新没有问题。

完成所有操作后，Media Creation Tool 工具将开始进行 Windows 10 下载并安装。

安装后，转到设置> 更新和安全> Windows Update，然后下载最新的更新和驱动程序。

这是在旧计算机上安装 Windows 10 的最佳方法。但是，如果你要升级其他人的计算机或必须升级多台计算机，则可以按照以下步骤操作。此方法需要 USB 驱动器：

首先下载 Windows10 Media Creation Tool工具。

完成后，将其打开，而不是选择升级此计算机，而是选择第二个选项（创建安装媒体）。

插入 USB 驱动器，然后在 Media Creation Tool 中选择它。

让该工具将 Windows 10 下载到 USB 上并创建可引导驱动器。

现在，你可以将 USB 驱动器插入任何支持 Windows 10（并且正在运行 Windows 7 或更高版本）的计算机。

打开文件资源管理器，然后双击 USB 驱动器。现在打开安装程序以运行 Windows 10 更新。升级到 Windows 10 的过程与第一种方法相同。

请注意，你无法通过使用 USB 驱动器启动来升级到 Windows 10，因此你需要登录 Windows 并通过文件资源管理器进行升级。

检查是否成功激活 Windows 10

如果你拥有正版 Windows 许可证，则将 Windows 10 连接到 Internet 时，它将自动激活。如果这没有发生，并且你在右下角看到 Windows 未激活水印，请转到 “设置”>“更新和安全性”>“激活”，然后手动运行激活程序。如果遇到任何问题，则可以单击下面的疑难解答来解决问题。

最后，如果没有任何效果，请单击 “更改产品密钥”，然后输入旧版 Windows 购买中收到的产品密钥。假设产品密钥是正版的，这将完成激活 Windows 10。

IT之家网友注意，微软 Windows 10 采用了数字激活，这意味着产品密钥与你的 Microsoft 帐户和硬件绑定在一起。如果要格式化计算机，这很容易操作，因为 Windows 10 将自动激活。

如果你更改了硬件（例如执行升级），则激活将自动发生，并且微软将注册你的新硬件并将 Windows 绑定到该硬件上。但是，如果你决定升级多个硬件，尤其是同时或组合升级 CPU、主板和主存储驱动器，则可能会遇到问题，这样会导致无法识别激活，则可以致电微软，微软将免费为你提供新密钥以再次激活 Windows。请注意，他们可能会要求你提供原始产品密钥，因此请妥善保管。