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还没补上的 “漏洞”福利：微软 Win7 如何免费升级 Win10

2020/6/15 15:54:39来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

IT之家6 月 15 日消息  微软于 2015 年发布了 Windows 10 系统，并表示首年免费面向 Windows 7、Windows 8.1 正版用户提供 Windows 10。该提议旨在将用户转移到新的 Windows 10 操系统上，而升级到 Windows 10 后就可以获得后续永久免费升级。但是，此优惠官方说法是仅在有限的时间内提供，并于 4 年前终止。目前微软 Windows 10 系统全球活跃用户量已经超 10 亿。

免费升级过期后，微软似乎是忘记或者没有费心关闭激活服务器，导致用户在初始期限之后还可以免费升级到 Windows 10。而更重要的是，到了 2020 年的今天仍然有效。

现在，我们仍然能够将一台旧的 Windows 7 笔记本电脑升级到 Windows 10，并激活许可证而没有任何问题。要升级到 Windows 10，你需要执行以下操作：

首先，完成一些准备工作以准备更新。下面是升级前应考虑的事项：

  • 备份好所有重要文件，最好从计算机上备份。你可以使用外部硬盘，也可以使用 OneDrive 等云存储。

  • 卸载已知会导致问题的旧软件和安全杀毒程序。不用担心，升级完成后，你可以重新安装它们。

  • 你将需要足够的带宽来下载升级程序和驱动程序。

  • 你还应该访问制造商的网站并获取一些驱动程序，尤其是网络、蓝牙和存储驱动程序。如果 Windows 10 不会自动安装基本驱动程序，这些可以用作备份。

  • 采用两个不同的 USB 驱动器，一个用于 Windows 10，另一个用于驱动程序。

  • 你还应该删除在升级过程中不使用的驱动器。这不是必需的，但建议这样做。

  • 查找你的产品密钥。对于较旧的笔记本电脑，一般会在笔记本电脑底部的贴纸上。如果单独购买，则应在 Windows 盒子中或在电子邮件中，具体取决于你购买许可证的方式。如果找不到它，请以管理员身份打开命令提示符，然后运行 “wmic path softwarelicensingservice get OA3xOriginalProductKey”命令。这应该可以获取你的产品密钥。先将其保存在安全的地方，以备需要激活时使用。

  • 准备就绪后，下载并运行微软 Windows 10Media Creation Tool工具。

  • 单击升级此 PC 以开始兼容性检查。某些程序可能与 Windows 10 不兼容。你需要将其卸载以继续进行操作，并确保更新没有问题。

  • 完成所有操作后，Media Creation Tool 工具将开始进行 Windows 10 下载并安装。

  • 安装后，转到设置> 更新和安全> Windows Update，然后下载最新的更新和驱动程序。

这是在旧计算机上安装 Windows 10 的最佳方法。但是，如果你要升级其他人的计算机或必须升级多台计算机，则可以按照以下步骤操作。此方法需要 USB 驱动器：

  • 首先下载 Windows10  Media Creation Tool工具。

  • 完成后，将其打开，而不是选择升级此计算机，而是选择第二个选项（创建安装媒体）。

  • 插入 USB 驱动器，然后在 Media Creation Tool 中选择它。

  • 让该工具将 Windows 10 下载到 USB 上并创建可引导驱动器。

  • 现在，你可以将 USB 驱动器插入任何支持 Windows 10（并且正在运行 Windows 7 或更高版本）的计算机。

  • 打开文件资源管理器，然后双击 USB 驱动器。现在打开安装程序以运行 Windows 10 更新。升级到 Windows 10 的过程与第一种方法相同。

请注意，你无法通过使用 USB 驱动器启动来升级到 Windows 10，因此你需要登录 Windows 并通过文件资源管理器进行升级。

检查是否成功激活 Windows 10

如果你拥有正版 Windows 许可证，则将 Windows 10 连接到 Internet 时，它将自动激活。如果这没有发生，并且你在右下角看到 Windows 未激活水印，请转到 “设置”>“更新和安全性”>“激活”，然后手动运行激活程序。如果遇到任何问题，则可以单击下面的疑难解答来解决问题。

最后，如果没有任何效果，请单击 “更改产品密钥”，然后输入旧版 Windows 购买中收到的产品密钥。假设产品密钥是正版的，这将完成激活 Windows 10。

IT之家网友注意，微软 Windows 10 采用了数字激活，这意味着产品密钥与你的 Microsoft 帐户和硬件绑定在一起。如果要格式化计算机，这很容易操作，因为 Windows 10 将自动激活。

如果你更改了硬件（例如执行升级），则激活将自动发生，并且微软将注册你的新硬件并将 Windows 绑定到该硬件上。但是，如果你决定升级多个硬件，尤其是同时或组合升级 CPU、主板和主存储驱动器，则可能会遇到问题，这样会导致无法识别激活，则可以致电微软，微软将免费为你提供新密钥以再次激活 Windows。请注意，他们可能会要求你提供原始产品密钥，因此请妥善保管。

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关键词：Windows 7Windows 10微软

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