微软砍掉？ Win10 版本 2004 已无法使用全新启动功能

IT之家6 月 14 日消息 自 2017 年 Windows 10 创建意更新以来，微软在 Windows 安全中心中提供了 Fresh Start 全新启动功能，该功能使用户可以重新安装 Windows 10 并保持数据不变。

重要的是，该功能不会尝试保留你现有的应用程序，在许多情况下，这些应用程序将摆脱挥之不去的兼容性问题和臃肿注册表，并为用户提供 “全新的开始”，就像他们第一次购买 PC 一样。

该功能的说明如下：

“通过安装干净且最新的 Windows 重新开始。这会保留你的个人文件和部分 Windows 重置，并删除一些应用。

在某些情况下，这可能会改进你的设备的启动和关闭体验、内存使用、Windows Store 应用性能、浏览体验和电池使用时间。”

在 Windows 10 更新五月版（2004 版本）中，微软似乎已删除该功能，因此移除了 Get Started 按钮。IT之家发现，在 Windows 10 版本 1909 上还保留开始按钮操作。

仍然保留 “其他信息”链接，该链接指向此网页，该网页提供有关功能的信息，但随后建议采取以下循环操作：“在全新启动下，选择其他信息，然后选择开始以开始该过程”，导致返回到同一网页。

外媒 HTNovo 指出 Windows 10 版本 2004 确实包括一项新的 “云下载”功能，但这并不是确切的替代方式，因为它仍将 OEM 预安装的应用程序保留在设备上。

目前尚不清楚微软是否正式打算删除全新启动功能，或者这仅仅是一个被忽略的错误。但是，考虑到冗长的 Windows 10 Insider 流程，这显然是 Windows 10 测试程序的另一个失误。