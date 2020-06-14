3500 美元就能拿走，微软 HoloLens 2 在美国零售店开放购买

IT之家6 月 14 日消息 从本周开始，微软 HoloLens 2 混合现实设备可以直接从美国地区的 Microsoft Store 零售店购买，这款设备目前的价格为 3500 美元，包装盒中随附了一些商品，包括手提箱、头带、超细纤维布、充电器、USB-C 电缆和 HoloLens 2 设备本身。

在 Build 2020 开发者大会中，微软宣布了今年晚些时候将 HoloLens 2 扩展到更多国家和地区的计划。HoloLens 2 将于 2020 年秋季在 15 个新地区上市，包括西班牙、奥地利、瑞典、芬兰、新加坡、韩国、中国香港、比利时、葡萄牙、波兰、荷兰、瑞士、挪威、丹麦和中国台湾。

IT之家获悉，自推出以来，HoloLens 2 一直以开发人员和企业客户为目标，而进入 Microsoft Store 的头戴式设备并不会真正改变这一点。HoloLens 2 的价格为 3500 美元，对消费者来说仍然太贵了，它仍然缺少可以吸引所有人的应用程序和游戏。

自推出以来将近一年，微软 HoloLens 2 在市场上仍然是绝对的王者，但这种情况可能很快就会改变。有传言称，苹果将在本月晚些时候举行 WWWDC 年度开发者大会。苹果公司正在开发自己的 AR 眼镜，该 AR 眼镜可能会在明年发布。