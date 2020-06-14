被微软忽视了：网友 8 个月前曾反馈 Win10 全新启动无法使用问题

IT之家6 月 14 日消息 此前，微软在 Windows 安全中心中提供了 Fresh Start 全新启动功能，该功能使用户可以重新安装 Windows 10 并保持数据不变。

该功能的说明如下：

“通过安装干净且最新的 Windows 重新开始。这会保留你的个人文件和部分 Windows 重置，并删除一些应用。

在某些情况下，这可能会改进你的设备的启动和关闭体验、内存使用、Windows Store 应用性能、浏览体验和电池使用时间。”

IT之家报道，在 Windows 10 更新五月版（2004 版本）中，微软似乎已删除该功能，因此移除了 Get Started 按钮。IT之家发现，在 Windows 10 版本 1909 上还保留开始按钮操作。

外媒 WMPU 报道，似乎就像大多数主要错误 Bug 潜入了新的 Windows 10 版本中一样，微软很早之前就已意识到此问题。

关于反馈中心的报告至少可以追溯到 8 个月前，媒体注意到反馈中心中存在这些报告，还表明这些报告不是孤立的，如以下整理的屏幕截图所示：

与以前一样，问题似乎不在于勤勉的内测人员，而是微软对其报告做出回应的过程。值得注意的是，在撰写本文时，该问题未列为 Windows 10 版本 2004 的已知问题。

继 Windows 10 版本 1809 更新中的重大文件删除错误之后，微软表示将采取新措施来充实重要报告。当然，这个问题的影响程度不尽相同，但它仍然被微软忽视或者错过没有处理。