【IT之家评测室】轻薄全能，出厂校色：机械革命 Umi Air II 笔记本体验

说到笔记本，目前大体可以分为轻薄本和游戏本两大类，前者轻薄便携，但 15W 的处理器很大程度上限制了性能的释放。游戏本为了实现其高性能释放，厚度和体积也很难做小。作为两者之间折中的产物，“轻薄全能本”近年来越来越多，而且广受设计师、创意工作者好评，今天要介绍的机械革命 Umi Air II 就是这样一款产品。

机械革命是于 2014 年诞生的游戏电脑品牌，以高性价比的游戏本产品为大家所熟知，然而IT之家现在拿到的这款笔记本已经完全看不到游戏本的影子，新品模具呈现出高端简约的设计语言，同时又有传统轻薄本所欠缺的肌肉感。

外观设计

机械革命 Umi Air II 的包装呈现出了不错的设计感，纸盒硬朗精致，留作收纳之用也是不错的选择。

机械革命 Umi Air II ACD 三面都采用了镁合金材质，银色的机身金属感十足，A 面的 Logo 相比游戏本的更加简约内敛。

对于大部分用笔记本办公或平面设计的用户来说，便携性也是一项不得不考虑的因素。机械革命 Umi Air II 借助航空级的镁铝合金材质，成功地将一款 15.6 英寸的笔记本的重量控制在了 1.55kg，甚至比一些 14 英寸的笔记本还要轻一些，上下班通勤放在包里也不会造成太大的负担。

机械革命 Umi Air II 内部塞进了 45W 的十代 i7 处理器和游戏级的 GTX 1650 Ti 以及双风扇散热系统，但是其厚度并没有因此而增加，16.8mm 恰到好处。

更加不可思议的是，在 16.8mm 的厚度下，机械革命 Umi Air II 塞下了一块 91Wh 的大电池，由于其不超过 100Wh，带上飞机也是没有问题的。续航时间方面，官方实验室的最高续航为 13 小时，这个数字随你工作强度的不同而不同，比如你日常办公的平均负载在 10W 左右，Umi Air II 也能让你不停地干上 9 个小时了。

将视线转向 B 面，我们可以看到 Umi Air II 的屏轴是高于 C 面的，而且屏幕上边框和左右边框都很窄，只有 3mm。Umi Air II 采用了 IR 摄像头，支持 Windows Hello 人脸识别登录，这也是一项高端笔记本采用的功能，实际体验会比输密码和按指纹方便得多，是一项用过就再也回不去的功能。

机械革命 Umi Air II 的 C 面颇具美感，键盘与其他地方都是干净的银色，呈现出令人舒适的协调感。另外，Umi Air II 采用了大键帽的设计，棱角分明，方向键也是格外好评。

与 “风扇对屏吹”的轻薄本不同，机械革命 Umi Air II 借助上升的屏轴设计，将出风口放在了笔记本的后方，散热效果也会大大提高。

为保证性能释放，机械革命 Umi Air II 搭载了双风扇散热，大面积的进风口足以满足十代酷睿和 GTX 1650 Ti 的散热需求。

最后来看一下笔记本的接口，作为一款 15.6 英寸的笔记本，Umi Air II 的接口也是相当丰富，左侧有安全锁孔、RJ45 网口、USB 2.0 接口、USB 3.1 接口、耳麦接口和 TF 卡接口。笔记本的右侧是圆孔的充电接口、HDMI 接口、USB 3.1 接口和 Type-C 接口，唯一的一个 Type -C 接口同样支持充电功能，外出携带时也可用 PD 充电器为其充电。

不难看出，机械革命 Umi Air II 的模具已经完全褪去了游戏本的张扬，取而代之的是一种工业设计的美感。

性能参数

机械革命 Umi Air II 作为一款轻薄全能本，搭载了 15.6 英寸屏，IT之家拿到的这款是 i7-10750H+GTX 1650 Ti+16GB 内存 + 512GB SSD 的版本。值得一提的是，机械革命 Umi Air II 搭载的是单通道的 16GB DDR4 2933 内存，还有一个插槽可以升级，对内存要求高的用户可以轻松升级至 32GB。

【屏幕】

根据鲁大师的硬件识别，机械革命 Umi Air II 搭载了一块京东方屏幕，15.6 英寸，1080p 分辨率。

从上图可以看出，机械革命 Umi Air II 的下巴部分为金属材质，更像是 C 面的延申，从而让屏幕呈现出四边窄边框的科技美感。

机械革命 Umi Air II 的很大一部分受众为平面设计师和创意工作者，因此屏幕素质也是至关重要的一环。IT之家用红蜘蛛 5 进行了测试，结果显示其色域达到了 100% sRGB 以及 83% 的 P3 色域，色彩呈现更加鲜艳饱满。

专业的摄影师对屏幕的色准要求很高，因此机械革命 Umi Air II 在出厂时进行了校色，确保每块屏幕都可以做到ΔE 小于 2。通过机械革命内置的色彩管理恢复到默认的配置文件之后，测试结果显示平均ΔE 只有 1.05，色差已经达到了人眼所不能察觉的到的水平，完全符合其设计本的定义。

【CPU】

机械革命 Umi Air II 搭载了 i7-10750H 处理器，属于英特尔十代酷睿 Comet Lake 系列。相比上一代，i7-10750H 核心数量没有变化，但频率更高，睿频可达 5GHz。

参数方面，i7-10750H 为 6 核 12 线程，主频 2.6GHz，睿频可达 5GHz，TDP 为 45W，支持 DDR4 2933 内存，核显为 UHD 630。

上图为 CineBench R20 的测试结果，这是一款 CPU 渲染能力的基准测试软件，Cinebench R20 为当前和下一代 CPU 提供了改进的基准精度，集成了英特尔的 Embree 光线跟踪技术和 AMD 和英特尔现代 CPU 的高级功能，可测试机器在高 CPU 负载下是否运行稳定。

如图所示，开启高性能的【渲染模式】，i7-10750H 在 CineBench R20 上可以达到单核 428，多核 2467 的分数，在多轮测试之后，多核跑分也能保持在 2400 分以上。相比之下，用于轻薄本的 i7-10510U 的多核跑分平均在 1400 分左右。另外，散热空间更大的游戏本搭载的 i7-10750H 跑分会更高一些，可以达到 2800 分甚至 2900 分以上。

上图为 Aida 64 的烤机结果，这是一款测试软硬件系统信息的工具，其压力测试经常用来 “烤机”，从而测试电脑在极限负载下的稳定性，配合 HWiNFO64 可以查看温度和频率等信息。

如上图所示，机械革命 Umi Air II 搭载的 i7-10750H 的 PL1 长时功耗为 45W，开启高性能【渲染模式】后 PL2 短时功耗为 50W，性能释放相较游戏本保守一些。在负载最高的单烤 FPU 模式下，机械革命 Umi Air II 的 i7-10750H 可以达到 45W 的持续性能释放，此时 CPU 温度在 70 度左右，温度墙为 75 度，噪音也没有用游戏本那样强烈。

【GPU】

机械革命 Umi Air II 搭载了英伟达今年上半年推出的 GTX 1650 Ti，大体可以看作去年款的 GTX 1650 的 GDDR6 显存版。

根据英伟达的官方资料，在黄仁勋精密的刀工之下，GTX 1650 Ti 与上代的 GTX 1650 CUDA 核心数量相同，功耗可达 55W。

GPU-Z 数据显示，这款 GTX 1650 Ti 搭载了 1024 流处理器，GPU 频率为 1350-1485MHz。显存为三星的 GDDR6 显存，容量为 4GB，显存位宽为 128bit。

上图为 3DMark 的测试结果，这是一款专为测量显卡性能的软件，以简单的测试流程而著称，你只要选中测试项目点击开始即可，最后的成绩会以一个直观的分数表现。

在开启高性能的渲染模式后，机械革命 Umi Air II 的 GTX 1650 Ti 显卡分为 9917 分，与传统游戏本搭载的版本跑分基本一致，相比之下目前用于轻薄本的 MX 350 显卡分数在 4300 分左右，因此就显卡性能来说机械革命 Umi Air II 可以达到轻薄本的两倍以上的性能。

在游戏实测中，我们选取了《英雄联盟》和《绝地求生》两款热门网游。

在《英雄联盟》中，开启最高画质，游戏的平均帧率可达 104fps，此时 CPU 和 GPU 的利用率和温度都不是很高，看来机械革命 Umi Air II 运行《英雄联盟》有些性能过剩了。

《绝地求生》的配置要求要高很多，在高画质下，机械革命 Umi Air II 依然可以实现 68fps 的平均帧率，此时显卡的占用率达到了 98%，频率也达到了 1620MHz。

【SSD】

机械革命 Umi Air II 搭载了一块佰维 512GB NVMe SSD。

佰维 512GB NVMe SSD 连续读取速度可达 1835MB/s，连续写入速度可达 991MB/s，随机读写都超过了 200k IOPS。

总结

首先，机械革命 Umi Air II 作为一款轻薄全能本兼顾了轻薄本的便携性，又有游戏本的性能释放，同时这款笔记本的模具也达到了较高设计水平。为了进一步满足设计师和创作人员的需求，机械革命 Umi Air II 的屏幕在 100% sRGB 的基础上进行了出场校色，达到了ΔE 小于 2 的高水准。

机械革命 Umi Air II 适用于那些不满足于轻薄本性能，对屏幕素质有较高要求，同时对笔记本的设计和便携性又有一定需求的用户。这款笔记本的性能释放相比传统游戏本要保守一些，但也远远高于轻薄本上的低压 CPU 和 MX 350 独显，对应大多数 3D 网游或专业软件都是没有问题的。

如果你想要一台既可以高效工作，又可以在闲暇时间畅玩 3D 网游的笔记本的话，机械革命 Umi Air II 将是不错的选择，其京东售价为 6999 元，感兴趣的小伙伴可以关注一下。