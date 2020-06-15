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曝三星入门机 M41 将采用小米 10 同款 TCL 华星 AMOLED 屏幕

2020/6/15 16:56:43来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

IT之家6 月 15 日消息  外媒 SamMobile 报道，三星 Galaxy M41 手机是一款廉价智能手机。尽管这是一款入门级产品，但现在看来该设备将成为三星的重要里程碑。也就是说 Galaxy M41 将成为首款使用 Samsung Display（三星显示）以外厂商的 OLED 面板的三星手机。

▲小米 10 华星 OLED 屏幕

消息人士称，三星 M41 手机将采用 TCL 的华星光电技术（CSOT）。业内人士称，三星已经决定使用上述屏幕，尽管三星仍在对由京东方（BOE）生产的替代模块进行采样，京东方是中国的另一家主要面板制造商。

据报道，三星 Galaxy M41 将采用 6.67 英寸显示屏，支持 FHD + 分辨率，2340 x 1080，屏幕比例为 19.5：9。外媒表示，这将是今年早些时候小米 10 和摩托罗拉 Edge 手机已采用的华星光电制造的 OLED 面板。

假设一切顺利，Galaxy M41 将标志着 Samsung Display（三星显示）在三星手机移动显示市场统治地位的终结。尽管人们会以为三星显示对此不太满意，但三星电子当然不会介意智能手机制造成本的必然下降。为了利润和成本竞争，三星电子也会考虑这样做。

IT之家获悉，三星 Galaxy M41 应该会在几个月内正式上市。业内消息人士先前曾称 Galaxy S21 系列将使用京东方 BOE OLED 屏幕，尽管最近有报道称情况并非如此，因为京东方显示屏未通过三星电子的测试过程。

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关键词：三星M41三星手机华星

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