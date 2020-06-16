曝三星已砍掉 M41 入门机，曾计划搭载 TCL 华星 AMOLED 屏幕

IT之家6 月 16 日消息 此前消息称，三星正在开发 Galaxy M41 入门机。这款手机将是 Galaxy M40 的继任者。

通常三星智能手机中的 OLED 面板由 Samsung Display 提供。据说，Galaxy M41 将是三星第一款从第三方厂商采购 OLED 面板的智能手机。消息称，TCL 的华星光电将为该设备提供 OLED 面板。

但外媒 SamMobile 最新报道，现在三星已经放弃了这一想法，因此决定中止开发 Galaxy M41 手机。

根据韩国的一份报告，三星已经停止 Galaxy M41 的开发工作，该报告继续提到三星已决定发布 Galaxy M51 手机。

根据此前报道，Galaxy M51 正在开发中，目前其规格的详细信息有限，有消息称 Galaxy M51 将是重新设计的 Galaxy A51，但在设计和硬件上进行了一些更改。该设备将采用与 Galaxy M30s 相同的策略，后者与 Galaxy A50s 共享许多内部部件。

IT之家获悉，三星也考虑 Galaxy M51 使用中国厂商面板，但他们无法满足质量要求，这就是为什么三星手机面板都是从 Samsung Display 采购的原因。最近的报告表明，三星希望从中国屏幕厂商那里采购面板，从而降低智能手机的成本。

根据此前爆料，三星 Galaxy M51 采用了 6.5 英寸 1080 x 2340 的 LCD 屏，具有 6+64GB 和 8+128GB 的存储组合，配备 64MP+ 8MP+5MP 后置三摄和 16MP 前摄，支持 15W 快充与后置指纹识别，运行基于安卓 10 的系统，搭载高通骁龙 675 或 730。