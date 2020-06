网易与华纳兄弟合作：开发新手游《指环王：开战》

据外媒报道,网易(Nasdaq:NTES)今日宣布,与华纳兄弟互动娱乐公司(Warner Bros Interactive Entertainment)建立战略合作伙伴关系,共同开发一款新的《指环王》(Lord Of The Rings)手机游戏,以加强其在香港二次上市后的游戏储备。

网易在声明中称,这款新授权的战略游戏名为《指环王:开战》(The Lord of the Rings: Rise to War),根据约翰 · 罗纳德 · 瑞尔 · 托尔金(J.R.R. Tolkien)备受欢迎的三部曲而改编。



在新冠病毒疫情期间,由于人们有了更多的时间花费在手机和电脑上,网易和腾讯等竞争对手游戏公司见证了游戏收入的大幅增长。

此次网易发布新游戏,也是中国游戏开发商向国际市场扩张的最新努力。去年,网易还分别与漫威(Marvel)和精灵宝可梦公司(Pokemon Company)进行了合作。

当前,腾讯和网易都誓言要从海外市场获得更多收益。去年,网易一位高管向路透社表示,该公司希望三年内海外市场营收占将其总营收的 30%。

上周,在纳斯达克上市的网易,在香港二次发行中筹集了至少 27 亿美元。网易表示,将利用这笔资金为其国际扩张计划提供资金。