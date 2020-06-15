网易与华纳兄弟合作：开发新手游《指环王：开战》

据外媒报道，网易（Nasdaq:NTES）今日宣布，与华纳兄弟互动娱乐公司（Warner Bros Interactive Entertainment）建立战略合作伙伴关系，共同开发一款新的《指环王》（Lord Of The Rings）手机游戏，以加强其在香港二次上市后的游戏储备。

网易在声明中称，这款新授权的战略游戏名为《指环王：开战》（The Lord of the Rings: Rise to War），根据约翰 · 罗纳德 · 瑞尔 · 托尔金（J.R.R. Tolkien）备受欢迎的三部曲而改编。



在新冠病毒疫情期间，由于人们有了更多的时间花费在手机和电脑上，网易和腾讯等竞争对手游戏公司见证了游戏收入的大幅增长。

此次网易发布新游戏，也是中国游戏开发商向国际市场扩张的最新努力。去年，网易还分别与漫威（Marvel）和精灵宝可梦公司（Pokemon Company）进行了合作。

当前，腾讯和网易都誓言要从海外市场获得更多收益。去年，网易一位高管向路透社表示，该公司希望三年内海外市场营收占将其总营收的 30%。

上周，在纳斯达克上市的网易，在香港二次发行中筹集了至少 27 亿美元。网易表示，将利用这笔资金为其国际扩张计划提供资金。