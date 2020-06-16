用户吐槽索尼 Xperia 1/5 侧面指纹体验差，要贴透明胶带才好用

IT之家 6 月 16 日消息 索尼 Xperia 1 和 Xperia 5 手机拥有顶级的规格、出色的摄像头和惊艳的 21:9 OLED 显示屏。索尼在 Xperia 1 和 Xperia 5 上没有像去年大多数旗舰机那样采用屏下指纹，而是选择了侧置电容式指纹识别模块，其识别速度比光学指纹模块略快，而且方便的位置让它们很容使用。然而，根据 Xperia 1 和 Xperia 5 用户的一些报告，其指纹识别并没有索尼粉饰的那么好。

最近，在 Xperia 1 和 Xperia 5 论坛中出现了一些帖子，用户在帖子中反映了手机的侧面指纹体验非常差。用户称，设备需要 2 到 5 次尝试才能正确识别指纹，即使尝试了所有常用的故障排除方法，性能也没有改善。这个问题非常普遍，用户甚至曾发起 Change.org 请愿，要求索尼承认这个问题，如果是硬件缺陷导致的问题，则应该宣布召回。事实上，索尼已经承认了这个问题，并为 Xperia 1 和 Xperia 5 建立了支持页面，要求用户以特定的方式再次输入指纹。

有用户提到了几种临时的解决方案，其中一个解决方案要求用户在指纹模块上覆盖一层薄薄的透明胶带来提高其性能。在目前的所有解决方案中，这个解决方案似乎是成功率最高的，用户在评论中称，在传感器上贴上任何类型的透明胶带都能显著提高其性能。

根据 XDA 初级会员 AJB1971 的说法，问题似乎是传感器很容易拾取指纹油，导致留下印记，这影响了其读取的能力 ...... 清洗这个有时会起作用，但用户必须反复这样做，这是不合理的。添加一层透明胶带似乎可以防止涂层对传感器的干扰，并提高其性能。

IT之家了解到，索尼 Xperia 1 和 Xperia 5 采用了来自台湾 Egis Technology 的指纹模块。截至目前，两家公司都没有确认这个问题是否是由于硬件缺陷造成的。