熊猫直播引发的天价违约金：网红女主播 “跳槽”被判赔 100 万元

IT之家 6 月 16 日消息 据宁波鄞州法院微信公众号消息，咪可（化名）是直播届小有名气的美女主播。近日，咪可拿到了宁波中院的二审判决书，被判赔偿宁波某文化公司 100 万元，这事还跟熊猫直播有关。

原告宁波某文化公司是一家以网络直播、艺人培训、艺人经纪等业务为主的文化传播机构。被告咪可是一位 95 后美女主播。

2018 年 10 月，咪可和宁波某文化公司签订《合作协议书》，双方约定：咪可承诺宁波某文化公司是其全球范围内唯一演艺合作伙伴，三年合作期内咪可不与任何其他第三方签订相同或类似协议，也不接受任何第三方为其提供在线直播和演艺等活动，公司拥有的代理权是独占的、排他的；咪可参与在线直播等演艺活动获取的收益，同意先由公司代收，在公司扣除相关税费后按约支付给咪可；合同生效之日起，公司向咪可支付签约费 12 万元；如咪可违约，需向公司支付违约金 300 万元。

协议签订后，该公司即向咪可支付签约费 12 万元，咪可也按照公司安排在熊猫直播平台进行直播。

初期一切顺利，咪可获得了每月四五万元的提成，且在 2019 年 1 月突破了 10 万元；公司也每个月获得了 3-9 万不等的收益。

但自 2019 年 1 月开始，因为熊猫直播平台的原因，公司和咪可均未收到正常提成款。咪可多次通过微信向公司催促，要求公司垫款，期间公司垫付了部分款项。2019 年 3 月上旬，咪可接受公司的安排短暂在斗鱼平台上直播。至 2019 年 3 月下旬，咪可以公司拖欠提成款为由，通知解除合同，并自 2019 年 4 月起转而在陌陌平台上直播。

2019 年 4 月初，宁波某文化公司起诉上海熊猫互娱文化有限公司，要求支付合作费用。后又以咪可违约为由起诉咪可，要求退还签约费 12 万元，赔偿违约金 100 万元。咪可反诉要求公司支付剩余提成款、利息和违约金。

鄞州法院经审理认为，本案的争议焦点主要为：原告未支付提成款、被告解除合同，哪方存在违约？

法院认为，咪可和宁波某文化公司签订的《合作协议书》是双方充分协商的结果，合法有效，根据协议书约定和咪可微信中多次使用 “垫付”可看出，公司向咪可支付提成款的条件是公司先收到直播平台支付的款项。但因公司与上海熊猫互娱文化有限公司的纠纷尚在诉讼中，公司尚未收到熊猫直播平台支付的款项，故提成款支付条件不成就，公司未付款不构成违约；但咪可擅自去其他平台直播构成违约，按协议书约定应退还签约费 12 万元、赔偿违约金 300 万元。虽然熊猫直播平台已无法继续，但原告可以提供其他平台让被告直播，协议中 “或更换至其他平台进行互联网直播”的约定也说明双方对于能否一直在熊猫直播有预期，事实上双方在 2019 年 3 月初也协议去斗鱼直播过。公司结合已得或可得的直播收益、剩余合同期等因素，自愿将违约金调整为 100 万元，并未过高，法院予以支持。

故法院依法判决《合作协议书》解除，咪可向宁波某文化公司退还签约费 12 万元、支付违约金 100 万元，并驳回咪可的反诉诉讼请求。

IT之家了解到，一审宣判后，咪可不服，上诉至宁波中院。宁波中院经审理后判决驳回上诉，维持原判。