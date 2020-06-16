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美团外卖 / 饿了么红包升级，新老客户天天领

2020/6/16 16:42:42来源：IT之家作者：杰克责编：杰克评论：

IT之家6 月 16 日消息 疫情反复，饿了么、美团外卖两家都有无接触安心送服务，新老客户都有升级版红包放出，外卖放心吃。

1、美团外卖天天红包点此领取（新人老客都有）

  • 美团外卖新人：依据不同城市，新人可领取 20-18/15-13/10-9 元优惠券，领到后避免过期，要速速使用呦~

  • 美团外卖老客：非活跃用户可领 39-5 元、49-7 元等面额优惠券。

2、饿了么天天红包点此领取（新人老客都有），也可点击下面的橙色区域会自动复制述内容，再到手淘 App 打开即可：

饿了么福利红包每日领，点击复制这条信息，￥OlUx1uDekDJ￥，到【手机淘宝】即可查看。

  • 饿了么新客：最高 31 元红包，包含 “满 15 减 15”等

  • 饿了么老客户：每日可获得的红包在 2-14 元之间

美团外卖红包详情

美团外卖 “健康守护、安守在家”每日红包福利开启，同样先领红包再点餐 / 买菜 / 买药，无接触安心送，提供放心买菜 / 送药上门 / 免费义诊和宅家防疫健康指南等服务，不同用户在不同地域会领到不同额度的红包。

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饿了么红包详情：

疫情期间，“饿了么让安心到家”活动上线，每天可领红包，先领券再点餐 / 买菜 / 买药，饿了么安心送、收货无需接触，提供实时疫情 / 免费问诊 / 送药上门等服务，不同用户在不同地域会领到不同额度的红包。

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关键词：美团外卖饿了么

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