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小米穿戴 App 已支持小米手环 5

2020/6/16 18:02:13来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

IT之家6 月 16 日消息 6 月 11 日下午，小米手环 5 正式发布。小米手环 5 搭载了 1.1 英寸动态彩显大屏，支持 100 + 款主题表盘，拥有 11 种专业运动模式，支持 14 天超长续航 + 磁吸充电。小米手环 5 标准版 189 元，NFC 版 229 元，6 月 18 日早 10 点，全渠道开售。

此前，小米客服表示，小米手环 5 支持小米穿戴 App 绑定，不支持血氧饱和度检测。现在小米穿戴 App 迎来了更新，新增了对小米手环 5 的绑定支持。

除此之外，小米穿戴 App 还带来了其他小米手环 / 手表的新功能。包括小米手表 OTA 4 功能适配，新增运动数据展示，如游泳、徒步、瑜伽、高强度间歇，新增定时抬腕亮屏、Launcher 排序、世界时钟。支持小米手表 Color 新增运动数据展示，如泳池游泳。支持公交卡移卡等等。

小米手环 5 支持切换上百款表盘，新增了大家耳熟能详的超级 IP，包括名侦探柯南、EVA、初音未来、海绵宝宝等。

IT之家了解到，小米手环 5 支持多种功能，在磁吸式充电、11 种专业运动模式、NFC 银联闪付、专业传感器升级、全新的女性健康模式和远程遥控拍照等方面进行升级。

小米手环 5 将带来更加全面的心率睡眠监测，内置高精度传感器，还可以在运动过程中对心率变化进行处理，为佩戴者提供更精准的数据支持。

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关键词：小米手环5小米穿戴

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