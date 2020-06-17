火卫一最新红外图像揭晓

北京时间 6 月 17 日消息，据国外媒体报道，目前，最新热成像图像使火卫一呈现多种颜色，犹如一颗 “宇宙糖果”。

美国宇航局 “奥德赛号”火星探测器自 2001 年以来一直环绕火星运行，它使用红外相机测量火卫一（直径 25 公里）在 3 个不同照明阶段下的温度变化。

在完全阳光照射下，2019 年 12 月 9 日拍摄图像显示火卫一最高温度可达到 27 摄氏度，第二张照片拍摄于今年 2 月 25 日，当时处于火卫一全食状态，记录的温度低至零下 123 摄氏度。火星奥德赛研究团队称，这是火卫一有记录以来的最低温度。

第三张照片拍摄于 3 月 27 日，当时火卫一刚脱离火星的阴影区，观测其温度在前两次之间。6 月 9 日，美国宇航局官员发布这些热成像图像，试图从中收集关于火卫一的更多信息。

北亚利桑那州大学的克里斯托弗 · 爱德华兹（Christopher Edwards）负责处理和分析火卫一图像，他在一份声明中称，我们观测到火卫一表面相对均匀，是非常精细的物质组成的。

他说：“这些观测有助于确定火卫一的成分特征，未来的观测将提供月球表面极端温度条件下更完整图像。”

更完整的火卫一表面图像可帮助天文学家更好地理解火星、火卫一和火卫二（直径 13 公里）的演变历史。一些科学家认为，这两颗卫星是被火星引力捕获的小行星，但另一些科学家则猜测它们是强大天体碰撞火星后合成的卫星。

奥德赛号火星探测器的红外相机被称为 “热释放成像系统（THEMIS）”，最新发布的红外图像并未呈现火卫一之前的模样。美国宇航局官员称，所有 THEMIS 红外图像都上色，便于显示温度变化，并与 THEMIS 可见光图像重叠，显示表面地质状况。唯一特殊的是电脑系统生成的火卫一全食图像，呈现了如果火卫一没有完全处于阴影下的模样。

奥德赛号火星探测器主要致力于研究火星表面，该探测器近年也对火卫一进行了深入研究。尽管该探测器状况良好，但它还能持续工作多长时间尚不清楚，其中包括地球任务控制中心与火星表面机器人之间的中继通信。