饿了么 100% 迁至阿里云，扩容后可支持 1 亿人同时点单

IT之家6月17日消息 饿了么已完成100%上云，所有业务系统、数据库设施等均已迁移至阿里云。

据悉，高峰期，饿了么可在阿里云上快速扩容，以支持1亿人同时在线点单。饿了么在高峰期扩容的计算资源，可以在低峰期进行释放。

IT之家了解到，上云后，饿了么借助阿里云的AI算力和技术，可优化算法，帮助骑手动态规划最优路线，保证外卖最快时间送达。云视频、云语音和IoT等云产品将提升商家、用户的互动体验，解决众包物流的服务难题。