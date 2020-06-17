研究机构：三星显示今年量产 LTPO 手机屏幕，明年有望供货 iPhone 13

IT之家6月17日消息 研究机构 Omdia 近期发布报告，2020年三星将生产低温多晶硅及氧化物（LTPO）薄膜晶体管（TFT）柔性OLED显示屏，用于Galaxy Note 20系列，明年也可能为Apple的iPhone 供货。此前消息称，iPhone 13将采用LTPO OLED屏幕。

三星显示为了改进功耗，开发了自己的LTPO TFT，最近将其LTPO技术命名为混合氧化物和多晶硅（HOP）TFT。

三星电子曾在2019年推出采用LTPO TFT的1.2和1.4英寸柔性OLED Galaxy Watch Active 2，并证明LTPO TFT的可穿戴设备电池寿命比LTPS更好。2020年，三星电子将采用LTPO技术为其全新的Galaxy Note 20系列生产柔性OLED显示屏，这意味着三星的LTPO技术将用于6.x英寸智能手机。

苹果在2018年也采用了LTPO TFT技术为Apple Watch Series 4生产了柔性OLED，大幅提升了电池寿命。近日，Apple计划在2021年与三星显示、乐金显示、JDI、京东方等多家显示器厂商共同采用LTPO TFT技术为其iPhone生产柔性OLED。LTPO TFT或将成为OLED制造的关键技术。

LTPO可显著节省电力消耗

LTPO TFT是氧化物TFT和多晶硅TFT的组合，它具有两种TFT技术的优点。LTPS是利用高电子迁移率操作OLED显示器的最佳TFT技术，但它的关态漏电流也最高。氧化物是利用较低的关态漏电流操作OLED显示器的最佳TFT技术，但它的电子迁移率较低。

LTPS TFE的高漏电流会使画面亮度随着时间而降低，因此每一帧都需要写入驱动电压。另一方面，LTPO的低漏电流在画面不动的情况下只需要在第一帧写入驱动电压。因此，LTPO TFT能像LTPS一样用于显示需要快速改变像素电路状态的移动内容，像是电影和游戏。也可以做为氧化物电路用于显示像是图片或者时钟这种静态内容，这种类型的显示像素电路的状态改变速度较慢。

LTPO TFT将成为OLED制造的关键技术

大多数移动设备品牌都注重提高设备的电池续航，因为它们需要不断增加显示屏的尺寸和功能，如5G通信、多摄像头和安全传感器。因此，为了满足移动设备品牌的要求，功耗对显示器制造商来说变得越来越重要。

IT之家获悉，理论上，LTPO TFT与LTPS TFT相比，可以节省5-15%的运行功耗。但是，生产LTPO TFT需要更多的设备投资，成本也比LTPS TFT高。因此，面板厂商关注的是在不出现产能过剩问题的前提下，如何减少额外的设备投资。