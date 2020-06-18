荣耀 Play4 Pro 红外测温版今日开售：可精确到 0.1℃，售价 2999 元

IT之家6月18日消息 继Play4 Pro标准版上市后，备受关注的Play4 Pro红外测温版已于今日（6月18日）0点正式首卖，售价2999元（8GB+128GB）。

外观方面，荣耀Play4 Pro测温版同样配备的是一块6.57英寸LCD屏，采用魅眼全面屏，支持德国莱茵TÜV认证护眼模式。而在机身背部，该机除了后置矩阵式相机模组，还特别加入了一颗红外温度传感器，通过接收红外能量来判定被测对象的温度。华为称，荣耀 Play 4 Pro 测温版能够测量- 20 到 100℃的温度范围，最小分度值精确到 0.1℃，测人测物都不在话下。

配置方面，荣耀Play4 Pro搭载7nm工艺麒麟990芯片，支持双模5G网络，并且支持6个5G频段 n41/n77/n78/n79/n1/n3。标配8GB+128GB内存版本，前置3200万像素超广角双摄像头，后置4000万像素超感光镜头，支持最大30倍数字变焦，支持OIS光学防抖/AIS智能视频防抖技术。搭载PC级液冷散热系统，配备4200mAh大电池，支持40W超级快充。

荣耀Play4 Pro测温版8GB+128GB版售价2999元，比标准版贵了100元，感兴趣的IT之家小伙伴可以关注一下。