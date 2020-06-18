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山航公布北京航线客票特殊处置方案：30 日前机票免费退

2020/6/18 9:53:09来源：IT之家作者：懒猫责编：懒猫评论：

IT之家6月18日消息 今日，山东航空公布了《关于涉及北京航线客票特殊处置方案的通知》。

通知指出，适用范围包括在2020年6月16日（含）前购买的324开头的客票（包括里程奖励客票），行程涉及北京（PEK）进出港的山航实际承运航班和挂*SC航班号的代码共享航班，且旅行日期为2020年6月11日（含）至2020年6月30日（含）之间的客票

IT之家了解到，在客票有效期内，依据旅行日期，客票可按照如下退改规则处置：

（一）旅行日期为2020年6月11日（含）至6月17日（含）之间的客票

1、在客票有效期内，可以办理非自愿退票，免收退票手续费。

2、在客票有效期内，可以免费办理一次非自愿变更航班日期，变更至2020年7月31日（含）前的航班，免收变更手续费、子舱位差价及淡旺季价差。再次变更或变更至2020年8月1日（含）以后的航班，需依据客票使用条件办理。

3、不得变更航程及承运人。如需变更航程或承运人，需将原客票办理退票后另购新票。

（二）旅行日期为2020年6月18日（含）至6月30日（含）之间的客票

1、在客票有效期内，在航班起飞前提出退票申请，免收退票手续费；在航班起飞后提出退票申请，需依据客票使用条件办理。

2、在客票有效期内，可以免费办理一次非自愿变更航班日期，变更至2020年7月31日（含）前的航班，免收变更手续费、子舱位差价及淡旺季价差。再次变更、在航班起飞后变更或变更至2020年8月1日（含）以后的航班，需依据客票使用条件办理。

3、不得变更航程及承运人。如需变更航程或承运人，需将原客票办理退票后另购新票。

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关键词：航空

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