路透社：谷歌 Chrome 浏览器造成大规模用户安全信息泄露

北京时间6月18日下午消息，据外媒报道，Awake Security的研究人员表示，他们在谷歌的Chrome浏览器的扩展程序中发现了一个间谍软件，含有这个间谍软件的扩展程序已经被下载了3200万次。这一事件凸显出科技企业在浏览器安全方面的失败，而浏览器被广泛使用在电子邮件、支付以及其他敏感性功能中。

Alphabet旗下的谷歌表示，在上个月接到了研究人员的提醒之后，他们已经从Chrome Web Store中移除了超过70个存在此恶意软件的扩展程序。

谷歌发言人斯科特·维斯托弗（Scott Westover）表示：“当我们得到通知Web Store中存在违反了政策的扩展程序之后，我们立即采取了行动，并将此作为培训材料，从而提升我们的自动和手动分析效果。”

Awake联合创始人兼首席科学家加里·戈隆布（Gary Golomb）表示，按照下载数量计算，这是Chrome商店中出现过的影响最为严重的恶意软件。

谷歌拒绝讨论新间谍软件与此前出现的恶意软件有何区别，也拒绝透露该软件的影响范围，以及谷歌为何没有主动监测并删除该软件，而此前他们曾承诺将密切留意产品安全。

现在还不清楚是谁散播了这个恶意软件。Awake表示，在将还有恶意软件的扩展程序上传到谷歌商店的时候，软件的开发者填写了虚假的联系信息。戈隆布称，这些扩展程序可以躲避反病毒企业或安全软件的扫描。

研究人员发现，如果有普通用户在家用电脑上使用带有恶意软件的浏览器，它会联系多个网站，然后传输用户信息。如果用户使用的是企业网络，由于企业网络存在安全服务，那么该恶意软件则不会传输敏感信息。

近些年来，欺骗性扩展程序一直存在，但是此前他们的危害程度并不高，只是强迫用户观看广告等等。然而现在，它们却变得越来越危险，甚至可以用来监测用户的位置和他们的活动。

很长时间以来，都有恶意软件开发者利用谷歌的Chrome Store散播恶意软件，2018年，研究发现每十个提交到Chrome Store的扩展程序中，就有一个存在恶意软件。随后，谷歌宣布他们将提升安全程度，增加人工审核员。

但是今年2月，独立研究者加米拉·凯亚（Jamila Kaya）和思科系统的Duo Security发现，Chrome浏览器出现了一个恶意插件，盗取了大约170万用户的数据。随后谷歌参与了调查，并且发现了500个欺诈性扩展程序。