谷歌 Chrome 浏览器将不再使用 “黑名单”“白名单”词汇

IT之家6 月 8 日消息 在过去的几周中，包括美国、英国在内的各地抗议者大声疾呼反对一切形式的种族主义，并自豪地宣布 Black Lives Matter。Google 一直是 “Black Lives Matter”运动和抗议活动的支持者，现在 Chrome 团队开始通过摆脱 “黑名单”（blacklist）和 “白名单”（whitelist）等术语来消除甚至微妙的种族主义形式。

自去年 10 月以来，谷歌浏览器（或更具体地说是 Chromium 开源项目）已在其官方代码样式指南中包含有关如何编写 “种族中立”代码的指南。该文件明确指出，Chrome 和 Chromium 开发人员应避免使用 “黑名单”和 “白名单”一词，而应使用中性术语 “阻止名单”（blocklist）和 “允许名单”（allowlist）。

诸如 “黑名单”和 “白名单”之类的术语强化了以下概念：黑 == 坏，白 == 好。兰斯顿 · 休斯（Langston Hughes）的《That Word Black》一词轻松愉快地阐明了这个问题。

IT之家获悉，Google 早在 2018 年 5 月就开始着手在 Chrome 中删除面向用户的 “黑名单”和 “白名单”实例，在将 “blacklist”替换为 “blocklist”方面已经取得了一些进展。但是，Chrome 的内部代码仍然有很多对 blacklist 的引用，包括称为 “components/blacklist”的整个代码部分。

鉴于最近有反对种族主义和警察残暴行为的抗议活动，至少一位 Chromium 开发人员已经承担起自己的职责，以实现 Chrome 拥有种族中立代码的愿望。近期，提交了一项新的代码更改，试图安全地替换单词 “blacklist”的每个可能的实例而不会破坏浏览器的任何部分，最终目的是将 “components/blacklist”重命名为 “components/blocklist”。

这是将 components/blacklist 重命名为 components/blocklist 的 2 项更改中的第一项。这包含所有类 / 方法 / 成员 / 变量重命名。这里应该没有功能上的差异。此修补程序之后将是另一个修补程序，该修补程序重命名目录 / 文件并更新必要的构建系统规则。此处的绝大多数更改只是将 “a”替换为 “o”。

一旦审查并接受了代码更改，总共将替换 2000 个对 “blacklist”一词的引用。