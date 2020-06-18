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酷上加酷！SpaceX 星际飞船工厂买了一台机器狗

2020/6/18 15:31:56来源：网易科技作者：辰辰责编：远洋评论：

6月18日消息，据国外媒体报道，太空探索公司SpaceX位于博卡奇卡的星际飞船制造工厂日前引入了一台波士顿动力的Spot机器人，其已经出现在工厂现场。

6月14日，关注博卡奇卡工厂的人曾发现了一座像狗舍一样的新建筑，上方还有宙斯(Zeus)的名字，当时立即引发了猜测。

相关信息显示，一名博卡奇卡工厂的SpaceX员工带着一台波士顿动力公司开发的Spot机器人四处走动。

波士顿动力研发这款机器人已经有几年时间。去年，该公司开始向企业出租机器人，而在昨天Spot机器人正式向公众销售。

基础版的Spot机器人售价为74500美元，此外可以增加售价24750美元的检测设备以及售价18450美元的激光雷达。因此，一个企业级机器人的成本可能会远远超过10万美元。

在波士顿动力公司的网站上，公司概述了Spot机器人的几种用途。对于SpaceX公司最有用的可能是泄漏检测、热检测、噪音异常检测、人类无法触及的读数仪表以及360度现场影像记录

目前尚不清楚SpaceX公司打算如何使用Spot机器人。由于博卡奇卡基地目前的主要功能是建造和测试星际飞船原型，这款机器人的职责很可能是协助实现这些目标，比如说设备压力泄漏状况以及关键零部件的热检测等等。

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关键词：SpaceX机器狗

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