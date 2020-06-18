特斯拉 Model Y 预计交付时间大幅缩短，产能或有明显提升

6月18日消息，据国外媒体报道，特斯拉去年3月推出的跨界运动型多用途汽车Model Y，在今年一季度已开始交付，从目前在官网上披露的预计交付时间来看，这一款电动汽车的产能或有明显提升。

特斯拉目前仅在加州弗里蒙特的组装工厂生产Model Y，这一款电动汽车目前也只在美国和加拿大交付，目前在美国市场上接受消费者预订的，是双电机全轮驱动长续航版和双电机全轮驱动Performance高性能版。

特斯拉美国官网上的信息显示，现在Model Y的预计交付时间是4-8周，较此前预计的8-12周缩短了一个月。

值得注意的是，在弗里蒙特整车组装工厂和内华达州的超级电池工厂重新开放前夕及之后，特斯拉曾多次调整旗下另一款电动汽车Model 3在美国市场的预计交付时间。第一次是由4-8周调整为4-7周；5月底第二次调整，后轮驱动标准续航升级版是预计在3-6周交付，双电机全轮驱动长续航版和Performance高性能版预计4-6周交。本月初再次调整，后轮驱动标准续航升级版的预计交付时间是2-3周，另外两个版本则是1-3周。目前，3个版本的Model 3在美国市场上的预计交付时间是1-2周。

但与Model 3的预计交付时间在弗里蒙特组装工厂恢复正常运转之后多次调整不同，Model Y在美国市场上的预计交付时间并未频繁调整，此次缩短到4-8周，可能意味着产能有明显提升。

事实上，上周就已经出现了Model Y产能提升的信号。特斯拉在上周已开始向加拿大的用户交付Model Y，若不是产能有提升，特斯拉也不太可能向美国之外的用户交付这一款电动汽车。