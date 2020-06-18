最新数据：三大运营商移动电话用户总数达 15.92 亿户

6月18日消息，工信部发布了2020年1-5月通信业经济运行情况。截至5月末，三家基础电信企业的移动电话用户总数达15.92亿户，同比增长0.2%。其中4G用户数为12.79亿户，在移动电话用户总数中占比为80.3%，较4月末比重提高0.3个百分点。

固定宽带接入用户方面，截至5月末，三家基础电信企业的固定互联网宽带接入用户总数达4.62亿户，同比增长7%，比上年末净增1253万户。其中，光纤接入（FTTH/O）用户4.3亿户，占固定互联网宽带接入用户总数的93.1%。100Mbps及以上接入速率的固定互联网宽带接入用户达3.97亿户，占总用户数的86.1%，占比较4月末提高0.4个百分点；1000Mbps及以上接入速率的固定互联网宽带接入用户达226万户，比上年末净增139万户。

蜂窝物联网用户方面，截至5月末，三家基础电信企业发展蜂窝物联网终端用户达10.97亿户，同比增长44%，比上年末净增6886万户，其中应用于智能制造、智能交通、智能公共事业的终端用户增长均达30%左右。IPTV（网络电视）总用户数达3.02亿户，同比增长8.5%。手机上网用户数达13.17亿户，对移动电话用户的渗透率为82.7%，较上年末提升0.5个百分点。