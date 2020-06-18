特斯拉 Model Y 已在欧洲上路测试，检验超级充电等性能

6月18日消息，据国外媒体报道，在今年一季度开始在美国开始交付之后，特斯拉在上周已将去年3月份推出的跨界运动型多用途汽车Model Y的交付范围，扩大到了加拿大。

从外媒最新的报道来看，特斯拉也在谋划在更多市场交付Model Y，这一款电动汽车已在欧洲上路测试，为获准交付做准备。

外媒的报道显示，Model Y在欧洲道路上的测试，是从德国开始的，随后前往荷兰，在到达荷兰南部城市蒂尔堡之前，测试中的Model Y还进入了一个超级充电站。

特斯拉Model Y在欧洲上路测试过程中，有一辆白色外观、涂有醒目红色特斯拉标志的Model S服务车随行。荷兰的特斯拉车主俱乐部，已公布了多张Model Y上路测试的照片。

从外媒的报道来看，在欧洲公路上测试的这辆红色Model Y，是一辆美国规格的电动汽车，充电接口等方面并不匹配欧洲的标准，在欧洲的超级充电站充电时，使用了符合欧洲CCS标准的适配器。

对特斯拉来说，Model Y在欧洲道路上进行实地测试非常重要，在向欧洲消费者交付之前，也必须得到批准，上路测试的状况对获得批准有重要影响。

目前还不清楚特斯拉将在欧洲市场交付的Model Y，是否全部会由德国柏林的超级工厂生产，还是会进口一部分，部分由柏林超级工厂生产。特斯拉柏林超级工厂今年已开始建设，Model Y是这一工厂计划生产的整车，也将是这一工计划量产的首款电动汽车，所生产的Model Y，计划2021年开始交付。

不过，特斯拉在柏林的超级工厂还在建设之中，虽然基础已基本成型，但相关建筑物的建设尚未开始，投入生产也还需要一段时间。