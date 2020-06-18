张朝阳再次直播带货：未来将重点打造 “知识直播”

今日下午，搜狐公司董事局主席兼首席执行官张朝阳在搜狐视频APP关注流中再次直播带货，依然以“品质生活，在于细节”为主题。





在张朝阳看来，直播带货不仅是一个风口，还是长期的趋势。“这种形式实际上通过有影响力的人、通过信誉传递实现共享。使好的产品能够被喜欢的人用，是新的营销方向，是一个很好的态势。”

同时他表示，为来将重点直播重点放在“知识直播”上，积极打造价值直播平台。据了解，搜狐视频已经开始计划引入更多领域的知识群体，邀请大批知识达人和大V入驻、开播并带货。