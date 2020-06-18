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《王者荣耀》正式推出游戏内更新机制优化：更新资源大小大幅缩减！

2020/6/18 23:02:52来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

IT之家6月9日消息 此前王者荣耀官方表示，一直以来我们都有收到召唤师们的反馈：每次游戏更新，进入游戏前均有大量的各种加载及资源更新，等待时间漫长。

针对这一问题，王者荣耀研发了【游戏内更新机制优化】，更新资源大小将缩减【3-5倍】。此优化先针对【安卓用户】上架更新优化版本，因需安装优化资源包，游戏内将有0.9G左右更新，请大家耐心等待。

现在王者荣耀安卓版已经迎来了升级，更新了游戏内更新机制优化。此次更新后，从下一次的版本更新开始，都将开启游戏内更新体验优化效果~

【优化示例说明】后续大版本及日常版本更新包的资源大小能缩减【3-5倍】

更新优化效果示例：

  • 大版本的游戏内更新仅需要下载平均【0.3G左右】（优化前约1G）版本新资源

  • 日常版本游戏内更新仅需要下载平均【10M左右】（优化前约60M）版本新资源

（两者资源大小根据版本资源情况可能有一定浮动）

本次优化技术更新将先针对【安卓用户】上架更新优化版本（具体开启时间请留意后续公告）。因本次需要为您安装优化资源包，游戏内将有【0.9G】左右资源更新，请耐心等待。

第一步：应用商店手动更新。（1.7G左右客户端更新）

第二步：游戏内更新。（本次将为你安装优化技术资源包，因此会有0.9G左右资源更新）

此次更新后，从下一次的版本更新开始，都将开启游戏内更新体验优化效果。

【针对iOS用户】

IT之家获悉，王者荣耀将在下次大版本更新中为玩家安装【阶段】优化技术，后续的日常版本更新都将开启优化效果。同时，因App Store的更新机制要求不同，iOS的大版本更新体验优化技术正在研发试验中，请关注后续官方信息。

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关键词：王者荣耀游戏

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