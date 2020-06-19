态度坚决！菲尔 · 席勒：苹果不会为 Hey 开特例，改变 App Store 规则

6月19日上午消息，苹果公司营销总监菲尔·席勒（Phil Schiller）对外媒对TechCrunch表示，苹果公司不会更改App Store规则，以适应“Hey”应用。该应用不愿向苹果支付30%的抽成，从而取消了内购和注册选项。

▲ Hey应用只能登陆

席勒说，Hey应用的开发人员可以做“很多事情”，从而让该应用在现有App Store规则内运作，苹果公司“希望他们这样做”。

Hey是一款电子邮件应用程序，价格为每年99美元。该服务的订阅需要在Hey网站上购买，而不是在手机App中，因为Hey的开发人员不想向苹果公司支付30%的“苹果税”。

目前，该应用不提供应用内购买和注册选项。打开该应用后用户会直接看到登陆界面，而且会被告知无法在应用中订阅服务。由于苹果公司不允许以外部链接的形式提供购买选项，所以Hey也没有网站注册的链接。

席勒认为，这对于用户来说体验很不理想。

席勒表示：“你下载该应用后，它无法正常使用，这不是我们在应用商店中想要的。” 他说，这就是为什么苹果要求应用提供内购买，并且与其他地方的购买功能一致的原因。

苹果确实有一条规定，要求在网络上和其他地方提供订阅和购买选项的应用，必须提供应用内购买，以便用户可以在iPhone或iPad上直接进行注册，但这条规则对“阅读器”应用程序例外。

例如，Netflix和Spotify就可以在App Store下载，而且用户无法在应用注册，且必须拥有一个现有帐户。Hey希望它能跟这些应用一样。但苹果认为前者可以显示音乐、书籍和电影等额外内容，而Hey并不像“阅读器”应用那样优质。

席勒说：“我们没有将这些特例扩展到所有应用。” “电子邮件应用也从来没有例外。” 席勒认为，苹果公司在批准Hey应用的原始版本时犯了一个错误——拒绝了Hey在Mac应用商店上线，而忽略了iOS端。

TechCrunch询问席勒，他是否希望苹果能从所有拥有App的企业收入中抽一部分，无论这个应用是否从iOS开始的，但席勒表示：“（苹果公司）没有这样做”。

席勒说，Hey的开发人员可以选择多种方式来遵守苹果的规则，例如在应用和网上收取不同的价格，或者提供免费版本附加付费功能，并通过Hey网站购买。

苹果还向TechCrunch提供了发送给Hey团队的信件副本，其中概述了Hey违反的规则，并解释说，只要在规则内，苹果公司很高兴为团队提供免费分发应用程序。

“感谢您成为iOS应用开发人员。我们了解Basecamp（Hey的开发团队）多年来为‌App Store开发了许多应用和后续版本更新，并且‌App Store‌已向iOS用户分发了数百万个此类应用。这些应用确实不提供应用内购买——因此，过去8年没有为App Store贡献任何收入。我们很高兴继续为您提供应用业务支持，并为您提供免费解决方案——只要您遵守并尊重所有开发人员都必须遵守的相同的App Store审查指南和条款”。

苹果抽成事件再次发酵。美国议员在参加节目时表示，苹果的App Store收费政策类似于“拦路抢劫”。不过也有人认为，“苹果税”的存在是合理的，正是它的存在让开发者能提供体验一致的应用，从而给消费者一个良好的应用环境。