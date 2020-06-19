全球首个！游戏《这是我的战争》入选波兰学校推荐清单：部分专业学生可免费获得

IT之家6月19日消息 据notesfrompoland报道，波兰总理在访问位于华沙的11 Bit Studios游戏开发商时宣布，波兰会将电子游戏《这是我的战争（This War of Mine）》加入学校的官方推荐清单中。

“波兰将成为世界上第一个将自己的电子游戏纳入教育部阅读清单的国家。”波兰通讯社援引Mateusz Morawiecki的言论表示。

另据GamesIndustry.biz报道，在2020-21学年，《这是我的战争》将被列为学习社会学、伦理学、哲学和历史的学生的可选“阅读”。由于这款游戏为PEGI级别，因而年满18岁的学生可以获得。

IT之家了解到，《这是我的战争》是一款由波兰的游戏开发商11 Bit Studios制作的2d横版战争游戏，游戏于2014年11月14日发售。

《这是我的战争》的游戏节奏由昼夜更替设定。白天，外面的狙击手迫使你留在屋内，这期间你需要好好经营藏身处：制作、交易物品，以及照顾幸存者。晚上，你得派一个平民前往一系列特殊地点收集大伙儿生存必需的物资。在游戏中，你扮演的不是精英士兵，而是一群在被围困的城市中求生的平民。你们食物、药物紧缺，还得时刻防范狙击手和敌对的拾荒者。这款游戏提供全新的角度让玩家体验身处战争的感受。