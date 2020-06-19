特斯拉申请新专利：提高 Autopilot 系统障碍物识别能力

6月19日消息，据国外媒体报道，本月初，外媒曾报道一辆开启了Autopilot自动驾驶辅助驾驶系统的特斯拉Model 3，未能识别一辆翻倒在路中间的白色卡车，直接撞了上去，虽然无人受伤，但这表明特斯拉Autopilot系统在识别障碍物方面的能力也还有欠缺。

从最新的报道来看，特斯拉也在尽力提高Autopilot自动辅助驾驶系统对障碍物的识别能力，他们已获得了这方面的一项新专利。

外媒的报道显示，特斯拉新获得的专利，名为“自动驾驶汽车基于视野的障碍物增强探测”，这一专利描述了特斯拉将提高对自动驾驶来说非常关键的障碍物的关注，同时降低对次要图像数据的采集。

具体来说，特斯拉的这一新专利，是重点关注车辆部分方向的障碍物的信息，提高主要方向上的障碍物识别能力。

专利描述中就提到，自动驾驶汽车的不同方向可能都安装有摄像头、图像传感器，特定方向的传感器，例如位于车辆前方的图像传感器，获得的是车辆行进方向的真实位置的图像，这些图像信可能倾向于描绘行人、车辆、障碍物等车辆导航必须要关注的信息，这也是需要重点关注的。

特斯拉的电动汽车，是通过多个摄像头或传感器，来识别和感知真实环境中的物体，摄像头获得的图像，部分是行人，其他是车辆、动物或者其他障碍物，准确识别障碍物的具体类别，对车内人员的安全非常重要，对其他人也是如此，系统准确而及时的识别障碍物就非常关键。