特斯拉新汽车工厂拟落户美国德州，生产电动皮卡

6月19日消息，据国外媒体报道，公开提交的文件和相关信息显示，美国电动汽车制造商特斯拉准备在德克萨斯州奥斯汀东南部的一个地区建立公司在美国的第二家汽车厂，这也是第一家电动皮卡厂。

文件显示，特斯拉已向特拉维斯县所在的奥斯汀学区提交申请，寻求税收方面的减免政策。特斯拉首席执行官埃隆·马斯克(Elon Musk)今年3月曾宣布，特斯拉已开始在物色新的工厂厂址，主要用于生产交付给美国东海岸客户的Model Y以及当时还在研发当中的Cybertruck电动皮卡。

“特斯拉正评估在特拉维斯县开发、设计和建设电动汽车制造厂的可能性，”该公司在文件中表示。目前特斯拉正在考虑的场地是Martin Marietta材料公司拥有的现成混凝土设施，占地850公顷。

在建工程计划于今年第三季度开工，目前尚未获得所有所需的批准。根据这份文件，俄克拉荷马州仍在积极拉拢特斯拉到当地建厂。当地时间周四马斯克在Twitter上表示，特斯拉尚未着手购买德克萨斯州的土地。

特斯拉计划建设一座总面积约37万至46万平米的工厂，最终将雇佣5000名工人，从而成为其全球第四家汽车组装工厂。2008年全球金融危机爆发后，特斯拉从丰田汽车公司手中仅以4200万美元的价格收购了其位于加州弗里蒙特(Fremont)的第一家工厂。今年初，特斯拉上海超级工程开始交付Model 3电动轿车，而位于德国柏林郊区的超级工厂计划于明年投产。

“关键”的税收减免

特斯拉表示，最初有八个州被列为公司建厂的候选地，公司也收到了各州提供的激励方案，但没有透露具体细节。自那以后，该公司缩小了搜索范围，并表示，能否争取到税收减免将对其选址决定产生重大影响。

该公司表示：“这在德克萨斯州尤为重要，因为相对于其他州，该州的不动产和个人财产税相对较高。”

俄克拉何马州商务部长商务部长肖恩·科普伦（Sean Kouplen）当地时间周四表示，塔尔萨市仍是工厂选址的候选对象，该州已经推出了“负责任的绩效激励方案”来吸引特斯拉。

“我们认为，俄克拉荷马州将是特斯拉的正确选择，”科普伦在一份声明中说。“我们地处中心地带，我们是一个亲商的州，我们对汽车工程师提供的劳动力税收优惠将使特斯拉和他们招募的工程师都受益，我们令人惊叹的生活质量是一个巨大的优势。”

有争议的程序

特斯拉与德州学区拟议的交易依托了一项州税收计划，该计划允许各学区为经济发展项目提供优惠，然后由州政府负责对学区进行补偿。

德克萨斯大学奥斯汀分校政策教授内特·詹森（Nate Jensen）在电话采访中说，这个计划“一直很有争议”。“有很多丑闻都是关于如何激励那些无论如何都会来的公司。”

去年11月，特斯拉公布了其Cybertruck电动皮卡原型，马斯克称其与福特、通用汽车和菲亚特克莱斯勒汽车公司的主力皮卡截然不同。特斯拉宣传车上安装了防碎玻璃，但现场演示却失败了。相关视频像病毒一样传播开来，反而引起了巨大轰动。

总体规划

马斯克宣布特斯拉将建造的新工厂引发全美多个城市和各个州的竞争，他们都希望特斯拉能够到本地建厂。此举让人想起特斯拉在2014年宣布计划建造一座大型电池工厂，最终其选择了内华达州，因为该州为特斯拉提供13亿美元的奖励。

今年疫情期间，美国加州的一个县阻止特斯拉位于弗里蒙特的工厂重新开业，马斯克威胁要将特斯拉总部和未来项目迁至德克萨斯州或内华达州。在此之前，关于Cybertruck电动皮卡工厂的选址就已经开始。随后，马斯克不顾弗里蒙特工厂所在县卫生官员的反对，重新开始生产。

拟建设的Cybertruck电动皮卡工厂将实现马斯克长期以来的雄心壮志。2016年，马斯克曾表示，特斯拉的产品线最终将“涵盖主要的陆地交通工具”，其中就包括皮卡。