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产量不高，特斯拉为何能成市值最高的汽车公司？

2020/6/19 7:41:43来源：网易科技作者：辰辰责编：微尘评论：

据国外媒体报道，上周特斯拉股价首次突破1000美元，成为全球市值最高的汽车公司。公司价值不仅超过丰田，而且超过了福特、通用汽车和菲亚特克莱斯勒的总和。特斯拉如何在16年的时间里就超越了拥有几十年历史的传统汽车制造商?

特斯拉股价创出历史高点后有所回落，但这丝毫没有影响特斯拉凭借一己之力改变汽车行业。

电动汽车普及的关键之一就是电池价格要降至每千瓦时100美元，这样才能比燃油车更便宜。电池价格中最重要的因素是钴含量，去除钴将大幅降低电池成本。特斯拉最近获得批准，可以在中国市场生产使用磷酸铁锂电池的Model 3。这种电池不含钴，充电次数是传统锂离子电池的10倍，但缺点是每公斤电池的储存能量要少40%，所以用磷酸铁锂代替传统锂电池的电动汽车尽管更便宜，但要么需要更重，要么续航里程更短。

然而，特斯拉最近也公布了一项关于百万英里电池的专利。目前电池技术只能维持1000多次充电周期的原因之一是阴极晶体结构退化。最新专利则支持4000到5000次充电循环。

特斯拉的“颠覆性”方式类似于苹果的iPhone。如今，Model 3已经瞄准了宝马、梅塞德斯-奔驰和大众在中小型豪华车领域的地位。在美国，2019年第二季度Model 3销量超过了宝马所有同类车型的销量总和，也超过了奔驰和奥迪等所有车型的销量。在德国三巨头中，大众处于反击的最佳位置。该公司刚刚发布了ID3。这款车起售价4.1万美元，与主流电动汽车相比仍有些贵，但是大众第一款基于共享平台的完整电动汽车。特斯拉已经为Model S和X使用了共享平台，为Model 3和Y使用了另一个平台。相比之下，宝马和梅塞德斯目前仍在将电动传动系统硬塞进传统汽车设计中。宝马展示了i3和i8，但仍专注于推出混动车，而奔驰到目前为止只在混动车之外发布了EQC。

特斯拉到底是如何成为世界上最有价值的汽车公司的呢？它很早就押注于电动汽车，并继续以创新驱动市场。其是第一个使用锂离子电池驱动汽车的公司，而且似乎将是第一个真正降低电池成本的公司。特斯拉下一步将挑战主流汽车市场，而且已经计划在中国市场推出一款小型汽车。因此，特斯拉作为最有价值汽车制造商的地位可能很快还会发生。

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关键词：特斯拉

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