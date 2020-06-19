香港二次上市后，网易宣布将开发手游《指环王：崛起》

北京时间6月19日下午消息，据外媒透露，刚刚在香港二次上市的中国游戏公司网易（NetEase）正积极寻求国际扩张，试图利用知名品牌的特许经营来吸引全球观众。

中国仅次于腾讯的第二大游戏公司网易，在本周早些时候宣布将开发一款手机游戏《指环王：崛起》。这款游戏改编自英国作家J.R.R.托尔金的史诗奇幻小说《指环王》，也是继去年华纳兄弟互动娱乐公司和网易联合推出《哈利·波特：魔法觉醒》之后的又一力作。

拿下知名品牌的特许经营、与重要品牌所有者开展合作，都是网易全球战略的一部分计划。

网易在接受采访时表示：“对于网易来说，我们的全球化战略以强大的内部研发能力为动力，而与世界知名知识产权巨头的合作不仅进一步增强了这一实力，还有助于我们在全球市场上推出更受欢迎的产品。”

而对于大品牌来说，与网易合作也能让它们在中国的特许经营权实现盈利。毕竟现如今，中国已经成为世界上最大的游戏市场之一。

未来投资规划

网易通过在香港二次上市筹集了210.9亿港元，其中大部分将用于促进其国际扩张的进程。新筹措资金的一部分可能将用于加大其对游戏公司的投资。

网易表示：“我们认为，目前对于我们的投资组合来说，少数股权投资最为有利。通过每一笔少数股权投资，我们既为网易提供了作为成熟开发者的巨大资源，也为他们提供了继续从事热爱工作的创作自由。”

目前，网易公司已经入股了美国软件开发公司Niantic和加拿大游戏开发商Behaviour Interactive等公司。Niantic制作了《宝可梦Go》等游戏。

与腾讯不同，网易持有的是创业公司的少数股权。而腾讯则经常持有较小公司的大量股权，有时甚至是多数股权。

分析人士表示，网易最近的融资将为其提供实施这一战略所需的资金。

伦敦米拉波特证券（Mirabaud Securities）技术、媒体和电信研究主管尼尔·坎普林（Neil Campling）表示：“我认为，网易最近在香港的融资，让它有更多的火力开始购买其他游戏公司的股份。而这种购买恰恰是游戏巨头腾讯成功的秘诀，这也是网易可以复制的地方。”