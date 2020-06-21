T-Mobile CTO 解释断网原因：由光纤故障引发通话丢包

据外媒报道，T-Mobile US公司CTO Neville Ray在本周四的一次论坛上解释了该运营商本周一发生的断网问题，并透露了其2020年5G发展规划。

据悉，大部分的问题都与VoLTE通话有关，这是由东南部的光纤故障引发的。随后发生的一系列事件使情况更加复杂。Neville Ray此前在一篇博客文章中解释说，T-Mobile与其IMS和IP供应商合作，增加了永久性的附加保护措施，以防止类似事件再次发生。

他在周四表示，本周一大约有20%的正常通话量丢包，但数据服务基本没有中断。自发生网络中断以来，该运营商已经做了大量工作来加强网络。“还是不够好。”他说，许多第三方也参与了进来，但“这是我们的网络，也是我们的服务……我们必须做得更好”。

T-Mobile多年来在美国市场一直仰人鼻息，排名不及规模更大的竞争对手AT&T和Verizon，但是通过600MHz的全国性5G网络部署，以及与Sprint合并后获得的大量2.5GHz频谱资源，T-Mobile现在对于自身的竞争力信心满满。

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“今年对我们来说将是重要的一年。我们的策略就是在今年和明年尽可能地推出600MHz和2.5GHz频段网络。”Neville Ray说。他预计完成与Sprint的交易需要额外的时间（大约为两年），“我想要补回这些时间。”

事实上，当问及Neville Ray的担忧为何时，他表示，一切都是因为想要动作更快些。T-Mobile现在拥有“不可思议的资产基础”，他希望尽快释放这些资产的潜力。“这是一个令人难以置信的机会”，在T-Mobile工作了20年以及美国无线行业建设网络有25年时间后，这标志着他第一次身处这样的频谱优势地位--而竞争对手短时间内尚无法与之匹敌。

他说，在美国，“我们还有很多工作要做”，并指出他最近与许多同事和同行谈到了亚洲市场的发展趋势，“中国和韩国的发展速度非常快，我们还有很多工作要做。”

尽管T-Mobile在与Sprint合并之前就对其5G网络进行了大肆宣扬，但有了New T-Mobile后，5G终于将能够真正地在美国市场发挥作用。虽然多家美国运营商都宣布了5G进展，但到目前为止，网络覆盖和影响都非常有限。

“我们和我们的竞争对手关于5G都发布了很多声明，关于推出了什么服务，以及什么时候推出等等。但时至今日，5G的覆盖和影响都非常非常有限。无论是在覆盖范围方面还是用户体验上，都有很大的局限性。今年，这种情况将发生改变。”他说，T-Mobile在还没有完全被充分利用的2.5 GHz频段上已经实现了300-400Mbps的平均速度，因此从现在开始的一年后，成果将会“非常显著”。

他指出，T-Mobile现在拥有比AT&T更多的毫米波频谱资源。“我们将继续评估毫米波方案。我希望将其作为一个容量层，位于蛋糕的最顶层。”该技术在固定宽带替换/置换领域非常有用，Verizon正努力推进这方面的工作。此外，他表示，毫米波也很适合用于回传。

在美国发生新冠疫情危机之初，T-Mobile努力从其他牌照持有者那里获得了额外的600MHz频谱，从而满足其对无线宽带的需求。例如，T-Mobile已与Columbia Capital风投公司达成了一项为期三年的有偿频谱租赁协议，其中包括一些大市场。

Neville Ray谈及600MHz低频段频谱重要性时表示，低频段网络层是至关重要的，“对我们来说，现在我可以在任何地方增加2.5GHz站点，我已经有了一个底层的5G网络。”

美国联邦通信委员会（FCC）计划于12月8日进行C频段拍卖。7月份的CBRS拍卖也将为5G提供一些中频段频谱，但对无线运营商来说，它的吸引力不如C频段那么大。不过，清除C频段还需要一些时间，因此T-Mobile将在一段时间内在中频段拥有领先地位。

“我认为这些人（Verizon和AT&T）将会投入尽可能多的资金来获取C频段频谱。他们别无选择。”他说。