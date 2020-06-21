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湖北制定国内首个学生口罩标准：细菌过滤效果提高到 98%

2020/6/21 20:35:02来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

IT之家6月21日消息 据央视网报道，近日，湖北省纺织工程学会研制的团体标准《中小学生一次性使用口罩》通过专家组审定，并于6月16日正式发布实施。据悉，该标准是国内首个学生口罩标准。

据了解，现有的成年人使用口罩及儿童使用口罩均未能完全满足中小学生使用需求。为此，省疫情防控指挥部指定省纤维检验局、广州检验检测认证集团等相关技术机构，依托湖北省纺织工程学会，发挥湖北省作为全国非织造布生产基地的产业优势，联合相关科研院所、企事业单位，研制了国内首个学生口罩标准。

IT之家获悉，该标准对于产品内在质量主要从防疫性能控制、安全风险控制和舒适性技术要求3个方面着力：

  • 防疫性能控制方面，将细菌过滤效果提高到98%，达到国际领先标准；颗粒过滤效果达到85%以上，远高于一次性医用口罩和医用外科口罩。

  • 安全风险控制方面，对鼻夹耐折性、pH值、甲醛含量、可分解致癌芳香胺染料等方面提出要求，避免对学生身心健康造成影响。

  • 舒适性技术要求方面，对通气阻力、口罩带断裂强力、折叠比等指标做出规定。

专家组审定认为，该团标技术指标具有先进性和适用性，部分技术指标与国际接轨并达到先进水平。团标的实施，将为各级学校、家长选用合格的学生口罩提供有力的标准技术支撑。

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关键词：口罩

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