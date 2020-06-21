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300 万辆！中国移动推出 “电车卫士”：搭载海思芯片 NB-IoT 模组，支持防盗 / 报警

2020/6/21 22:40:35来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

IT之家6月21日消息 电动自行车安全综合项目是郑州市民生工程重点项目之一，初衷是为解决电动自行车盗窃案破案率低、电动自行车交通事故频发等问题。中国移动自主研发的“电车卫士”在郑州多地开始使用并覆盖。

中国移动的“电车卫士”，搭载了基于海思Boudica芯片的NB-IoT模组。其具有小尺寸、低功耗、工作温度范围宽、工作稳定的特点，在支持eSIM的基础上，还支持最新的3GPP Release14标准，并且还支持FOTA功能，能够在“电车卫士”安装后进行远程固件升级，极为便利。

当电动自行车进入十字路口，一旦红灯亮起，“电车卫士”的系统将自动识别在此区域中运动的电动自行车的活动轨迹，交通管理人员就可以判断电动自行车是否闯红灯违章，同时结合着城市交通建设以及电动自行车的行车轨迹、速度，可以判断车辆是否逆行、上高架、超速等，方便交通管理。

IT之家获悉，“电车卫士”以强大的技术为支撑，可以获取电动自行车的定位信息，包括经度、纬度、速度、方向、状态信息等，并通过NB-IoT通讯技术传到平台，形成电动自行车轨迹，帮助公安部门对被盗车辆进行追踪。

如果你的电动自行车正在充电，突然手机App提醒你“温度过高”，可以尽快去查看，有可能避免一场火灾。如果在漆黑的夜晚，路上行人稀少，你骑着电动自行车突然摔倒，情况危急，“电车卫士”还能及时报警，帮助你救急甚至救命。

总之，这款“电车卫士”具有防盗追踪、防火预警、摔倒监测、防拆报警等多项功能。

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