苹果 MacBook Air 2020 翻新机上架：849 美元起

IT之家6月21日消息 今天，苹果首次将最新的2020款 MacBook Air翻新机上架，起售价为849美元（约合人民币6003元）。苹果翻新机支持官方保修，包括所有原始配件等。

2020款MacBook Air最初于今年3月份发布，2020款MacBook Air 1.1GHz i3/8GB/256GB配置翻新机售价849美元。这比正常版本降低了150美元，配置升级后，折扣更多，顶级配置最多可节省250美元。

苹果表示，你将收到一台“全新”设备，该设备带有经过彻底清洁和检查的原装Apple替换零件（根据需要）。每个翻新设备都将随附所有附件、电缆和操作系统。所有经过Apple认证的翻新产品都包装在全新的白盒中，并将免费送货和退货发送给你。

IT之家了解到，新款MacBook Air 2020拥有绚丽的视网膜（2560 x 1600）显示屏、全新妙控键盘、触控 ID、性能最高提升至 2 倍的处理器、更快的图形处理器，以及翻倍的存储容量。MacBook Air 轻至仅有 1.29 千克，可选配的 4 核 Intel Core i7 处理器，中央处理器性能提升最高至 2 倍，图形处理性能最高可提升 80%，最高可选配到 16GB 的高性能 3733MHz 内存，高速固态硬盘起始容量为 256GB，是上一代标配的两倍，最高还可以选配到 2TB 容量。

16 英寸 MacBook Pro 上首次亮相的全新妙控键盘，现在 MacBook Air 也有了。优化的 1 毫米键程剪刀式结构，带来灵敏舒适又安静的输入体验。另外，触控 ID 已内置于 MacBook Air 中。只需将手指轻放在触控 ID 传感器上，就能轻松解锁。

MacBook Air 采用先进的声音处理和调音技术，立体声扬声器带来了两倍的低音范围，并提升了 25% 的音量3。三麦克风阵列在你进行 FaceTime 通话、听写以及与 Siri 交谈时，更准确地捕捉你的声音。

MacBook Air 配有两个雷雳 3 端口，不但拥有超高的带宽，而且整合了 USB-C 行业标准的高度多用性，由此成为一种极速的通用端口。雷雳 3 仅用区区一个接口，就将数据传输、充电和视频输出功能集于一身，数据吞吐最高可达 40Gb/s，带宽高达雷雳 2 的两倍。要接上现有的设备，也只需一根连接线或转换器即可。

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